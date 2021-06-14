廣州比台灣遲爆新疫情　卻預計本周歸零　專家指出成功防控4關鍵

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廣州自5月21日發現首宗本土個案，截至6月13日，累計確診者已達146人。廣東省疾控中心首席專家馬文軍表示，保守估計，廣州本次疫情可望在本月20日前清零，亦即疫情僅持續約一個月，且確診病例累計應可控制在180宗以內。馬文軍指出，新冠疫情的規模和持續時間取決於兩個重要因素：一、疫情發現的早晚；二、防控措施的力度。

據上海《第一財經》報導，廣東省預防醫學會微信公眾號近日轉載馬文軍撰寫的文章「廣州疫情何時結束？」。馬文軍在文章中指出，廣州這次疫情有四大特點（點圖了解詳細內容及瀏覽相關照片）▼▼▼

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去年北京新發地爆發疫情，從報告首宗病例到清零總共花了31天，烏魯木齊疫情則費時46天才清零。馬文軍預期廣州這次疫情可望在本月20日前清零，前後歷時約一個月。

馬文軍表示，從理論上分析，新冠爆發疫情規模和持續時間取決於兩個重要因素：一是疫情發現早晚，發現得愈晚，採取措施就愈遲，控制愈難，清零時間就愈長；其次是防控措施的力度，防控措施力度愈大，清零時間愈短。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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