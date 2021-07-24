10年鐵粉離棄吳亦凡　長文爆親睹《中國新說唱》「噁心」選妃過程

吳亦凡被內地網美都美竹爆料，涉嫌設局誘騙未成年女性，在北京警方官方公布的調查內容中，可確定的是吳亦凡和都美竹確實有發生過性關係，無疑推翻吳亦凡先前發言，讓他的粉絲紛紛炮轟掀起「滅亡性脫粉潮」，某女版主在吳亦凡粉絲站po出脫粉長文，再爆曾見吳亦凡經紀人馮萌在「中國新說唱」現場加2位女生的聯絡方式，且曾被吳亦凡表哥躲在樹後偷拍：「每次想到我都噁心。但我一直欺騙在自己，你的私生活和我有什麼關係呢？」



「珍惜每次與他的見面，唯獨2次……」 點擊放大瀏覽該女版主爆料全文▼▼▼

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該女版主自稱是吳亦凡的10年鐵粉，細數吳亦凡剛出道為了MV效果完美，可以後空翻100次，或是明明青澀還得裝成熟，幫隊員打圓場，但在機場時卻沒有隊員陪他一起走，讓粉絲看了心痛。

稱懷念每一年參加他的生日會，或是陪著他錄影到深夜，珍惜每次與他的見面，唯獨2次，一次就是見到他經紀人在「中國新說唱」現場加2位女生的聯絡方式，「我至今忘不了她的賊眉鼠眼」，另一次是被吳亦凡的表哥吳林在大街上偷拍，被她發現後，吳林才躲到背後的樹叢，讓她直呼「每次想到我都噁心」，也直言「可氣的是我們不是敗給別人，是敗給了自己」。

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