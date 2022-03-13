廣州女失足被困50cm牆隙7日　靠隨身麵包充飢終被發現用繩索吊出

大陸廣州日前發生一起離奇失蹤案件！一名女子離開家裡後，不知什麼原因遲遲未歸，家人怎麼聯繫和找尋都沒見到人，最後報警處理。警方在調閱監視器後，發現女子整個人卡在一個大約僅50厘米寬的牆縫，所幸經過搜救人員救出，目前人已無大礙，警方事後調查，女子竟卡在牆縫整整7天時間。



根據《搜狐新聞》等陸媒報導，這名女子在2月24日從廣州市區離家後就未曾返家，家屬心急向警方報案，經調監視器後發現她坐車到從化街口村，結果疑似不小心從一處屋簷失足跌落，整個人卡進兩堵牆間、僅50厘米寬的縫隙中。

警消人員獲報後展開救援，據現場人員判斷，女子當時應該是從屋簷跌落下去。起初救援人員伸了長梯下去，但考量到安全因素和女子體力狀況，最後決定改用繩索將她拉上來，利用全身吊帶固定女子，再利用吊升方式將人救出，女子最後是在3月3日零時18分被順利救出。

所幸女子被送到醫院檢查後並無大礙，據搜救人員表示，女子受困地點十分隱密，要在村裡穿過一個在建工地並鑽過屋簷頂棚，才能到達這個平常根本不會有人來的角落。事後了解，女子受困整整7天，她僅以背包中的水和麵包果腹，幸好是警方透過監視器調查，還有附近居民聽到一些聲音才找到人。

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