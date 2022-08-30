無糖飲品更健康？　專家稱或較有糖飲品更易致病　只因含這添加劑

為了追求更健康的飲食方式，不少人開始減糖，而打著「零糖、零脂肪、零卡路里」標語的飲品因此備受消費者青睞。不過，有內地醫師表示，無糖飲品或較含糖危害更大。



圖為北京一間超市內售賣的無糖飲品。（示意圖／視覺中國）

據央視網報道，解放軍總醫院第一醫學中心內分泌科主任母義明表示，很多無糖飲品其實都是「代糖」，其中的甜味是因添加了如三氯蔗糖、阿斯巴甜、木糖醇等甜味劑而產生。

母義明指，因此所謂「零糖、零脂肪、零卡路里」的飲品對人體沒有任何好處。更有不少研究發現，此類無糖飲品和含糖飲品在導致糖尿病和心血管疾病發生這一方面，並沒有本質區別，甚至較含糖飲品危害更大。

據了解，「無糖食品」一般指不含蔗糖（甘蔗糖、甜菜糖）和澱粉糖（葡萄糖、麥芽糖、果糖、澱粉糖漿、葡萄糖漿、果葡糖漿等）的食品，但可以含有食糖替代物，即代糖（如糖醇、低聚醣、阿斯巴甜等甜味劑）。

無糖飲品導致致糖尿病和心血管疾病發生的危害或較含糖飲品更大。（UnSplash@Towfiqu barbhuiya）

根據食品安全國家標準《預包裝食品營養標籤通則》規定，固體或液體食品中每100克或100毫升的含糖量不高於0.5克即可稱為無糖或不含糖。因此，無糖食品並非真的「零糖」，而是含糖量低於國家標準。

值得注意的是，雖然代糖較傳統意義上的糖能量低很多，但據《美國臨床營養學雜誌》一項調查研究表明，長期攝入含有人工甜味劑的飲料更易誘發肥胖及2型糖尿病。