胡鑫宇案｜勘察畫面曝光　專家解答鞋帶未斷、認定自縊身亡等疑團

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

今日（2日），《央視新聞》曝光了勘察畫面，並解釋為何認定胡鑫宇為自縊身亡。



《人民網》3D還原胡鑫宇屍體發現地現場。

發現胡鑫宇的遺體後，公安機關立即邀請國內權威刑事技術專家到現場參與勘驗。江西省公安廳刑警總隊刑事技術處副處長、痕跡檢驗正高級工程師程堅介紹，到場後首先提取了一雙白色的迴力鞋，其中右腳鞋被一層枯葉覆蓋，只露出鞋頭部分，「如果說你不仔細看的話，很難發現這隻鞋」。

勘查專家在現場發現一雙白色的迴力鞋，經DNA比對確認屬於胡鑫宇。（影片截圖）

通過DNA比對，專家確認迴力鞋屬於胡鑫宇，並在鞋底提取到疑似旁邊圍牆上的苔蘚附著物。經種類特徵鑑定，鞋底的苔蘚附著物和圍牆上的苔蘚種類一致，「這點是我們的第一個依據，他生前在這裏有活動」。

同時，在現場圍牆上的苔蘚中，勘查人員也發現胡鑫宇生前踩踏過的痕跡，且苔蘚踩踏印痕與鞋底痕跡基本吻合，此外並未發現其他人員活動留下的痕跡。

據現場勘查確認，胡鑫宇屍體是由兩條系在一起的鞋帶縊吊，來自現場發現的白色的迴力鞋。程堅介紹，鞋帶由滌綸纖維組成，與棉做鞋帶相比，滌綸纖維的承重量是棉鞋帶的一倍，至少可承重85公斤。

據警方調查，胡鑫宇生前體重為60至65公斤，屬於鞋帶的承重範圍之內。對於鞋帶為何沒有斷開，江西省公安廳刑警總隊刑事技術處法醫病理損傷檢驗鑑定室主任朱承仁分析，有可能是滌綸纖維材質的鞋帶不易腐敗，且屍體體重愈來愈輕導致。

通過屍檢判斷，法醫最終認定胡鑫宇是因壓迫導致頸部的血管受壓致死，並排除了機械性損傷等死因。

朱承仁指出，通過檢驗，胡鑫宇頸部存在縊索形成的索溝， 索溝上部邊緣有明顯的出血痕跡，「這個出血就是生前形成。也就是說，在形成這個的時候，這個人還是活着的狀態，那麼就可以排除死後懸掛上去這種情況」。同時，通過毒物化驗，基本上排除中毒死亡。