西安回流生引爭議　家長抗議搶資源損害本地考生升學機會

內地中考放榜之際，陝西西安卻傳出今年中考10萬考生中，有高達4萬名回流生，大部份來自河南。回流生嚴重損害西安本地考生的升學機會，大批家長在各信訪接待中心、信訪局門口抗議。



回流生是指戶籍、學籍不在同一個地方。以西安為例，回流生是指戶籍在西安，學籍在外地，但又在西安參加考試的考生，據說大部分回流生來自河南。

西安本地家長對此極其不滿，認為回流生擠占了原本在當地生活、工作、學習的家庭本該享有的教育資源，更意味着學生未來的升學之路會更加困難。家長連日在西安市政府大樓、教育廳、各信訪接待中心、信訪局聚集表達不滿，大喊「西安娃！要上學！」的口號抗議。

西安的「中考回流生」政策原意是為了服務在外工作、孩子隨父母在外就讀的陝西人，可以統一在戶籍所在區縣中招辦做資格審查，審查通過後中招辦考生分配本區初中，考生和家長可前往分配到的初中領取中考報名條並在網上報名。

西安戶籍政策開放，以學歷落戶為例，只要攜帶身份證和本科畢業證原件即可辦理落戶。外省市人員落戶西安後，在條件符合、手續完備的情況下，其子女就可以回流生的身份參加西安中考。

網傳今年中考10萬考生中，有高達4萬名回流生。日前，西安市教育局發布聲明稱，2023年西安市參加中考的九年級考生為具有該市學籍或該市戶籍的學生，符合教育部和省市對義務教育的有關規定。103031人通過西安市中考報名資格審查，其中，戶籍在西安市、學籍不在西安市就讀（回流生）為3608人，佔西安市報名人數的3.5%。

2023年6月17日，西安高新一中初中校區考點，參加今年中考的考生手持准考證陸續進入考點。（視覺中國）

雖然回流生是參加中考，但目標實際是3年後的高考，他們被指是希望在高考中利用西安市相對較低的大學錄取分數線，有更大機會入讀好大學。

《外省來陝進城務工人員及其他非陝西戶籍在陝就業人員隨遷子女在陝參加普通高校招生考試實施細則》規定，要在陝西參加高考的學生，除了身體狀況要符合相關要求外，還需要在陝西學籍滿3年，父母或法定監護人在陝西落戶滿3年，在陝繳納職工養老保險3年。因此，學生要在陝西參加高考，最好的辦法是通過中考獲得陝西高中學籍。

在社交平台上，不少中介機構都以「升學規劃」為名舉辦活動，上載的影片內容包括「陝西高考規則」、「如何在西安落戶上學」，甚至以「生在河南 考去陝西」、「你決定不了你的出生地 但是可以改變你的考試地」等字句大肆宣傳。

不少中介機都以「升學規劃」為名舉辦活動。（微博＠西安小升初）

自7月21日以來，警方至少拘捕29人，11人被刑事拘留，涉及兩間培訓機構和一間補習學校，分別涉嫌以造假方式為回流生提供服務，通過偽造國家機關印章，為外省回流生在西安參加中考提供虛假資格審查材料。

當地政府表示，已成立多部門組成的聯合核查組，對3608名回流生的戶籍、學籍、學校證明、學業水平考試成績逐一甄別，對查實以戶籍、學籍、學業水平考試成績造假手段獲取報名和考試資格的考生，取消錄取資格。嚴肅查處、依法打擊組織參與為考生騙取報名和考試資格服務的培訓機構及相關人員。