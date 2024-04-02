凱特公開病情也是情非得已？英媒：有人向媒體爆料　讓她別無選擇

英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月進行腹部手術後神隱、導致網絡上各種陰謀論四起，沒想到她在英國時間3月22日無預警透過預錄影片宣佈自己罹癌、消息一出震驚各界，英國媒體近日披露凱特選擇公佈病情並非因為受到外界臆測，而是有人向媒體爆料凱特罹癌，這才讓她別無選擇、只能主動公佈消息。



《每日郵報》獨家報道，現年42歲的凱特王妃今年1月在倫敦診所（The London Clinic）接受腹部手術，隨後消失在大眾視野中，在此期間外界紛紛臆測背後實情，甚至有「凱特已死」的陰謀論出現，輿論更在修圖醜聞後爆炸，沒想到凱特3月22日無預警地拋出震撼彈、藉由預錄影片宣佈自己罹癌。

在凱特自揭罹癌後，不少人都認為是外界不斷臆測的壓力才迫使她出面釋疑，不過知情人士近日向《每日郵報》爆料，稱「有人知悉凱特的病情後向媒體爆料，後續這家媒體聯繫肯辛頓宮確認，最終凱特夫婦別無選擇，只能搶先主動公開病情」。

目前尚不清楚凱特病情的洩漏是否來自她1月接受手術的倫敦診所或其他地方。

在宣佈罹癌的影片中，凱特曾表示「我1月進行手術後的檢查發現有癌症存在的跡象，因此醫療團隊建議我應該接受『預防性化療』，目前也處於治療的早期階段」。

當時凱特坦言「這當然使我感到巨大的震驚，為了我們的家庭，威廉（William）和我一直在盡一切努力私下處理這件事」，並稱「對我們全家來說，這幾個月是非常艱難的，但我有1支出色的醫療團隊，他們無微不至的照顧我，我對此非常感激」。

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