凱特患癌｜一度謠言滿天飛　英情報驚揭「這國」有組織散佈假新聞

英國廣播公司（BBC）報導，英國資安犯罪專家分析最新數據發現，一個俄羅斯假訊息組織炒作有關英國王室凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）健康狀況的謠言，該組織同時涉及破壞法國網路環境安全，意在打擊支持烏克蘭的友好力量。



凱特王妃年初接受腹部手術後神隱3個月，22日拋出診斷罹癌震撼國際社會，然而，近期有關凱特身體狀況的謠言甚囂塵上，而在她發表消息前幾天，網路臆測大幅增加，造成威廉（Prince William）夫婦龐大的精神壓力。

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英國卡地夫大學（Cardiff University）資安犯罪與情報應用研究所分析最新數據指出，王室標籤在一系列社群平台被分享高達數十億次，說明有人有計畫地炒作有關凱特的謠言。

所長以內斯（Martin Innes）判定一個俄國假訊息組織牽涉其中，透過有規模的假帳號轉傳虛假消息；該組織並非國營機構，可是與最近被美國以散播假訊息造成「惡劣影響活動」的相關人等有關係。

這些假帳號同時散播反對法國支持烏克蘭的消息，說明凱特謠言的背後有著更廣泛的國際背景。

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以內斯說：「該組織除了炒作關於凱特的內容，還涉及攻擊法國名譽、宣揚俄國大選公正性與詆毀烏克蘭等網路活動。」

以內斯說很多傳播凱特相關陰謀論的帳號都是這個月才出現的，以主帳號為基礎進行一系列評論和分享，比如「為什麼大媒體要我們相信這些是凱特和威廉？」的同樣語句出現在多個不同帳號貼文。雖然真人帳號也會重複分享同樣訊息，可是有其他線索指出這來自有系統的網路組織運作。

他們一貫利用爭議和懷疑炒作網路上已經存在的故事，「綁架」流行言論再加油添醋製造混亂，難以分辨是經過系統化製作的假訊息，抑或是個人分享陰謀論追求點閱，甚至比追溯假訊息源頭還要困難。

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倫敦國王學院假訊息研究專長的路贊比克（Jon Roozenbeek）博士說，諸如此類來自俄國的陰謀論傳播者事實上不在乎內容的主題，只要是任何可以激發社群緊張的消息即可。

至於如何找出這些破壞活動的幕後主使十分不容易，很難歸咎於特定組織、團體或國家，因為可能由真人帳戶發表假訊息，再由假帳號進一步推波助瀾。

對此，領域內專家傾向透過某些特徵指標來追蹤介入的影響活動或特定團體，比如手法是否相同，以及內容主張是否符合特定人群的利益。

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在這次事件中，其中一個線索是來自俄國的影片被頻繁轉傳，而手法和先前某假訊息組織相同；以內斯說這個組織也涉及破壞法國網路環境的活動。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在烏克蘭問題上對俄國採取強硬立場，招致大量充滿敵意的謠言；而威廉王子則曾在俄國展開入侵後公開聲援烏克蘭。

這些境外勢力活動的目的是削弱大眾信任度，透過炒熱既有陰謀論挑撥離間。

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