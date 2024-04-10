Rolex｜二手價一度創歷史高位　勞力士CEO反警告：投資名錶很危險

投機客在新冠疫情期間對奢華名錶的興趣高漲，二手名錶價格更攀升至歷史高點。



但Rolex勞力士CEO杜佛（Jean-Frédéric Dufour）日前罕見接受媒體採訪時警告，把名錶視為一種投資很危險。

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彭博資訊報道，杜佛在本周於日內瓦Watches and Wonders活動前，接受《新蘇黎世報》周日版（NZZ）訪問時表示，「我不喜歡有人用名錶比擬股票，這是在傳遞錯誤訊息，也很危險」。

杜佛證實，勞力士密切關注二手市場價格，「知名且成功的品牌」總是心懷消費者，在需求低迷時也表現良好，「這能從這些手錶的轉售價格並未下滑窺見」。

但他預期，由於需求已由高點下滑，2024年將是瑞士手錶產業的艱困一年。他說，需求減緩對小型品牌的衝擊最大，大型品牌銷量的「波動性較小」。

他也說，強勢瑞郎以及黃金等原物料上漲，都對產業造成壓力，而利率升高和地緣政治情勢也影響消費意願。

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新冠疫情期間，消費者手頭現金充裕，加上利率低迷、加密貨幣飆漲，二手名錶行情在2021至2022年初迭創新高，以勞力士（Rolex）、百達翡麗 （Patek Philippe）和愛彼 （Audemars Piguet）等品牌價格漲幅最大。

現在隨著全球經濟成長放緩、利率升高，二手名錶市場價格已大跌。追蹤二手市場最常交易50款精品手錶的彭博Subdial Watch指數，過去兩年來重挫40%。

彭博資訊去年12月報道，在歷經3年的瘋狂搶購後，瑞士頂級名錶的零售市場需求已明顯緩和。

勞力士是瑞士手錶龍頭，市佔率推估為30%。摩根士丹利估計，勞力士銷售額在2023年首度突破100億瑞郎（約867億港元）。

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