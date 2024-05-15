外國遊客練習瑜珈片 男女動作表情太露骨 泰國帕岸島急澄清
撰文：TVBS新聞網
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泰國社群媒體5月13日瘋傳一段影片，拍攝者聲稱3對外國夫婦在素叻府（Surat Thani）帕岸島（Koh Pha Ngan）的瑜伽教室做出露骨的「性愛瑜伽」動作，但當地官員澄清，影片是在印尼峇里島拍攝，並非泰國。
The Thaiger報道，這段影片5月13日在泰國網上瘋傳，可見3對穿著白色衣褲的外國男女，在瑜伽教室裏交疊在一起，男方從後方抓住女方的手臂，女方則在前方激情狂抖，露出愉悅表情。
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影片中的外國男子自稱瑜伽教練，但網友認為他們的行徑更像是為了達到性高潮而非健康目的。也有許多人對活動的適當性表示擔憂，呼籲當局進行調查，並關閉該瑜伽教室。
不過有網友解釋，這是治療憂鬱症的瑜伽形式。還有人表示，這種瑜伽叫做密宗性愛（tantric sex），也稱性愛瑜伽（sexual yoga），是為了達到解放精神或能量，及在自己與伴侶間建立連結。
帕岸島區長Noppadon Khaomali則表示，當局觀看該影片並審查其來源後，發現應是在峇里島錄製，而非泰國。影片中一名瑜伽教練的社群帳號，也展示他在峇里島其他地方進行類似瑜伽練習的影片。
Noppadon Khaomali保證，帕岸島當局正密切注意外國人在島上的行為，將對任何不當活動採取行動。
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