韓國效法香港引進約100外傭「月薪曝光」　冀助減育兒壓力鼓勵生B

韓國正計劃引進更多薪資較低的外籍幫傭，以減輕女性的家務和育兒負擔，從而鼓勵女性多生小孩。



韓國少子化新招 將試驗引入外傭 望鼓勵女性多生小孩（01製圖）

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英媒報道，未來幾週將有約100名菲律賓籍勞工抵達首爾，接受語言和文化訓練，9月開始從事幫傭工作。若這項試驗計劃成功，2025年中前還會再有1,200名勞工前往首爾。

韓國政府期望，藉由提供更多家庭勞務協助，能提高韓國女性的生育意願，以挽救該國現為全球數一數二低的生育率。

韓國今年生育率預料將降至0.68，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）認為維持人口大致穩定所需的2.1。

雇傭勞動部負責這項計劃的官員表示：

「如今在職父母能多一種選擇來滿足他們的需求，可能有助提升出生率和女性經濟參與。」

「若這項試驗計劃成效不錯且需求很高，可能會擴大這項計劃。」



韓國總統尹錫悅6月宣布，人口下滑已造成「國家緊急狀態」，韓國政府今年也頒布許多政策以因應人口危機，包括擴大財務獎勵給有意生兒育女的準父母、提高生育津貼至200萬韓圜（約1.1萬港元）、建造更多給年輕家庭的住宅，以及提高對生育療程的財務支援。

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政府也承諾將擴大對新婚夫妻的減稅、建造更多托兒所，以及擴大育嬰假到18個月，使勞工更容易彈性工作。

這項計劃是從香港和新加坡汲取靈感；香港和新加坡也重度仰賴與僱主同住、聘請來自菲律賓和印尼的外籍幫傭，協助家務和育兒。

首爾當局表示，這些外籍幫傭的月薪是韓國的基本薪資200萬韓圜（約1.1萬港元），低於韓籍幫傭的350萬～450萬韓圜（約1.9萬～2.5萬港元）行情價，但遠高於香港的外籍幫傭基本月薪約5000港元。雖然這可能不利於大眾接納，卻是避免剝削的薪資。

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一些首爾的在職父母已認為，每月花200萬韓圜請一名幫傭很貴。38歲的三寶媽公務員崔敏英表示：「如果要我為這項服務花200萬韓圜，我寧可辭掉工作自己做。這相對於我的收入來說太貴。」

韓國勞工團體也同意這項計劃可能最適合高收入家庭。韓國公民團體Political Mamas領導人張荷娜說：

「鑒於成本利益，沒有許多家庭負擔得起這項計劃。在韓國工時依然漫長之際，外包育兒給廉價外傭並非在職父母所要的。」

「我不認為這項計劃能吸引女性結婚生子。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】