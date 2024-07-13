夏天養生｜暑熱暑濕分4種中醫教消暑飲食建議　四神湯生薑咪食錯

連日高溫，體感溫度動輒飆破40度，甚至有學者示警「每年都是餘生最涼夏天」！面對炎熱潮濕天氣，中醫特別分享夏季「暑濕、暑熱、氣陰兩虛、陰暑」4面向的養生對策，多吃某些食物，能消除暑氣、上火、煩躁等狀況。



要解「陰暑」，可適時搭配嫩薑、生薑、紫蘇等辛香料幫助暖腸胃、散寒濕。（Canva）

對於夏季這樣的氣候型態，臺北榮民總醫院臺東分院中醫馮運璞特別分享夏季養生的四種對策。

暑濕「四神薏仁」助排水

外在環境濕氣重的時候，通風很重要，善用電風扇、抽濕機，可以讓悶熱的感覺散掉，做起事來比較舒服。當體內濕氣重的時候，人會容易感到疲倦、沉重、沒精神，可藉由食用四神湯、薏仁湯、玉米鬚茶等幫助體內利濕排水。馮運璞特別提醒，如有懷孕請避免食用薏仁及含有酒精的食物。

暑熱攝取「苦味食物」降火氣

天氣炎熱時，攝取一些帶有苦味的東西，如：苦瓜湯，可以降身體的火氣，讓人不會那麼煩躁，減少身體上火發炎。另外吃當季的水果，如：西瓜、火龍果、椰子水等有助於消暑，或是綠豆湯降暑氣。不過以上都是適量就好，多食無益，而本身容易拉肚子、頻尿、怕冷的人，則建議避免上述這些食物。

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氣陰兩虛「補水＋補鹽」

流汗太多會使人疲倦，民眾一定要記得補水加補鹽，如：喝運動飲料。中醫另外推薦民眾可以喝烏梅汁或酸梅湯，利用酸味的收斂性質，來防止汗出過多、耗氣人虛弱，再加點糖補充能量，生津止渴，非常適合夏天。

陰暑「辛香料」暖腸胃、散濕寒

夏天常見人們因進出冷氣房，室內外溫差太大而感冒、着涼，或是吃太多冷飲、冰品讓腸胃不適。建議大家準備薄外套一兼二顧，外出能防曬，室內防冷氣；飲食方面，可以適時搭配嫩薑、生薑、紫蘇等幫助暖腸胃、散寒濕。最重要的是不能因為天氣熱就吃過多生冷的食物，反而適得其反，造成腹痛、腹瀉、鼻過敏、身體痠痛等症狀。

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