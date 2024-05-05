74歲腎病婦防三高只吃燙菜烚魚2周即出事！醫揭4類食物養生反傷腎

台灣長期是洗腎大國，一些慢性病人知道血壓、血糖、高血脂過高會傷害腎臟，以為「蔬食加低蛋白飲食可以避免洗腎」，卻常過度解讀、斷章取義網搜資訊，或是輕信親友建議的養生知識。事實上，嚴苛管控鹽油糖及肉類海鮮的攝取，反而容易造成熱量不足、營養不良，肌少症等，甚至損害腎臟或消化器官。



74歲的徐媽媽有三高病史，一得知罹患腎臟病時很憂心，家人也心急地幫忙嚴格控制飲食。不但餐食幾乎不加油鹽糖調味，只准她吃汆燙或過水炒青菜，就連肉類海鮮都要秤斤論兩汆燙着吃。但是才吃沒幾天，徐媽媽就失去胃口、心情低落，每頓飯都吃得很有壓力，短短14天，她就因為低血鈉、熱量不足，虛弱癱軟無力來急診就醫。

67歲的退休張老師，因糖尿病原本就粗茶淡飯，半年前門診檢查糖化血色素數值8.1偏高，她乾脆改吃素食，更嚴格節制飲食熱量。因為不安心外食，她只汆燙自種蔬菜吃，偶爾加吃板豆腐調配，半年後體重瘦了8公斤，走路卻變得緩慢不穩定，且體力差、活動量少。來到門診檢查，醫生發現張老師的糖化血色素降為5.8，但已明顯有肌少症！

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台灣阮綜合醫院腎臟內科主任紀文哲醫生指出，一些慢性病人知道血壓、血糖、高血脂過高會傷害腎臟，以為「蔬食加低蛋白飲食可以避免洗腎」，常過度解讀、斷章取義網搜資訊，或是輕信親友建議的養生知識。事實上，嚴苛管控鹽油糖及肉類海鮮的攝取，反而容易造成熱量不足、營養不良，肌少症等，甚至損害腎臟或消化器官。

對此，台灣腎臟科衛教師張百純解釋，在門診「養生反傷腎」的病例一點都不少見，有些人以為「堅果、紅綠豆、瓜子與全穀類」是養生食物，就拼命多吃，其實這些食物含有磷離子，且容易產生含氮廢物，是低價值蛋白質，會加速腎友及三高患者腎功能惡化、腎性骨病變，反而有害。

而維他命D、E、K、A，都需要油脂來幫助吸收，假如為養生而使油脂攝取不足，就算有吃這些維他命，還是無法被吸收。況且，除了腸道需要油脂當潤滑劑，讓蔬菜等高纖食物在腸道通行不便秘，膽囊中的膽汁也需要油脂刺激才會分泌，若膽汁無法釋放，沉積過久變濃稠後就會形成膽結石。

所以為了避免清淡飲食讓人食慾差、食量少，營養不良導致走路變慢、癱軟無力、容易跌倒的肌少症，適量攝食豬、雞、魚、牛等肉類，以及雞蛋和黃豆製品等「高生物價蛋白質」，確實不可少。

紀文哲建議，腎臟病及三高患者的飲食、補充品或營養品，需要先與專業醫生、衛教師諮詢，在導正觀念下正確攝取，千萬別聽信廣告或網絡資訊就使用。最重要是定期回門診檢查追蹤，監測腎功能，才能及時介入適當治療，避免加重腎臟負擔或傷害。

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