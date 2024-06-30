養生｜夏天潮濕炎熱中暑怎麼辦？4穴位消暑降溫紓緩不適健脾胃

香港、台灣夏天潮濕炎熱，許多人容易出現中暑、腸胃不適、煩躁等健康問題。台北潤中醫診所院長艾莉絲表示，透過按摩特定穴道，可以有效紓緩夏季常見的不適症狀，同時增強身體抵抗力，建議民眾可以在家中自行按壓4個養生穴道，達到清熱解暑、健脾胃的保健效果。



消暑降溫按「勞宮穴」

艾莉絲指出，在高溫環境下，身體容易累積熱量，導致大量排汗。她建議可以冷卻勞宮穴，也就是手掌中央的凹陷處。中醫認為，這個穴位可以清瀉火氣，建議民眾可以用手握帶有冷卻效果的毛巾或冰袋，按壓勞宮穴以達到降溫效果，如果附近有水龍頭，也可以用手掌沖水達到相同效果。

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想紓緩不適按「湧泉穴」

湧泉穴位於腳底第二、三根腳趾趾縫的正下方，按摩這個穴道有助於改善頭痛、頭暈、心煩氣躁等夏天常見的健康問題。艾莉絲表示，中暑時會有體力虛弱的狀況，按摩湧泉穴可以開竅醒腦、恢復活力。

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感到頭暈噁心按「合谷穴」

艾莉絲說明，炎炎夏日最容易遇到的問題就是「中暑」，容易引發頭暈、噁心等症狀。合谷穴位於手背第一和第二掌骨之間，也就是虎口的位置，按摩合谷穴可以舒解中暑帶來的頭暈、頭痛，還有噁心等問題。

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想健脾胃按「中脘穴」

台灣潮濕炎熱的天氣容易導致脾胃功能下降，出現消化不良、焦慮不安、疲憊無力等症狀。艾莉絲強調，當脾胃功能良好時，可以有效吸收營養，增強身體的抵抗力，以應對秋冬季節容易感染病毒、病菌的情況。建議民眾在夏天要多按中脘穴，有助於健脾健胃、補充元氣，也能紓緩各種胃腸道疾病。

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