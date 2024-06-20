夏至養生｜吃綠豆要午睡別穿牛仔褲！暑熱下衣食住行6方面有宜忌

6月21日將迎來二十四節氣之一的夏至。台灣社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長、民俗專家楊登嵙分享夏至開運養生禁忌，並點名4大生肖，夏至這半個月要特別注意，尤其外出旅行或出差要當心。



楊登嵙指出，「夏至」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、虎、馬、狗，身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查。切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。此外，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。

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針對食衣住行育樂六大方面，楊登嵙給予開運養生建議：

食的養生

楊登嵙指出，夏至時節氣候炎熱，人的消化功能相對較弱，因此，飲食宜清淡不宜肥甘厚味，要多食雜糧以寒其體，不可過食熱性食物，以免助熱；冷食瓜果當適可而止，不可過食，以免損傷脾胃；厚味肥膩之品宜少勿多，以免化熱生風，激發疔瘡之疾。

楊登嵙說，綠豆性甘寒，能入心經和胃經，夏天體熱小便黃赤時，效果最好，很多人不知道煮綠豆的時候要不要把豆衣去掉，其實綠豆衣也是一味中藥，藥效跟綠豆一樣，只是稍弱而已。他建議作為一般清熱消暑之品，不用特意將豆衣去掉。針對喜歡吃甜食者，建議可加些蜂蜜，對熱毒的癰腫也有很好的效果。不過提醒，但綠豆畢竟是寒性的，體質虛弱的人不宜多食。

楊登嵙表示，這一時節氣溫高，每日要補充2千CC的白開水，人體只能通過排汗來散熱，使人體內的水分大量流失，此時若不及時補充水分，就會使人體血容量減少，大腦會因此而供血不足，進而造成頭痛頭暈。另外，造成頭痛頭暈的另一種原因，他指出，人體出汗時體表血管會擴張，更多的血液會流向體表，這種血液的再分配可使血壓偏低的人血壓更低，從而發生頭痛頭暈。

衣的養生

楊登嵙表示，夏季不要穿得太厚，很多年輕人喜歡穿牛仔服飾，夏季不適合穿這種衣物。衣服顏色儘量以淺色為主，這樣才能少吸熱。從服裝的顏色上來講，最好穿紅色的衣服，因為紅色的衣服可大量吸收日光中的紫外線，進而保護皮膚，防止皮膚老化甚至癌變。

至於衣服的布料挑選上，他建議儘量選用棉質及亞麻，這樣容易吸汗和透氣。此外，應避免在強烈的陽光下暴曬，外出時，應採取防曬措施，如打傘、戴遮陽帽、塗防曬霜等。

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住的養生

楊登嵙指出，忌夜臥貪涼，不可晚上睡覺整夜開空調冷氣，這種習慣易導致傷風、面癱、關節疼痛、腹痛腹瀉，對身體的損傷嚴重，尤其小朋友不要在其睡着之後扇風取涼。

行的養生

楊登嵙說，順應自然界陽盛陰衰的變化，宜晚睡早起，而老弱者則應早睡早起，儘量保持每天7小時左右的睡眠時間。從這天開始，一定要睡午覺。談及一定要睡午覺原因？楊登嵙說明，夏至陰生，在中醫理論中，「午覺」是以陽養陰，「子覺」是以陰養陽。只要能合上眼睛一會，就能達到很好的養陰效果。合理安排午休時間，一為避免炎熱之勢，二可恢復疲勞之感。

楊登嵙建議，每日溫水洗澡，不僅可以洗掉汗水、污垢，也使皮膚清潔涼爽消暑防病。因為溫水沖澡，體表血管擴張，加快血液循環，改善肌膚和組織的營養，降低肌肉張力，消除疲勞，改善睡眠，增強抵抗力。

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育的養生

楊登嵙說，夏季運動最好選擇在清晨或傍晚天氣較涼爽時進行，場地宜選擇在河湖水邊、公園庭院等空氣新鮮的地方，運動出汗過多時，可適當飲用淡鹽開水或綠豆鹽水湯，不可飲用冰開水。

樂的養生

楊登嵙建議，夏至養生先養心，心對應「夏」，也就是說夏季心陽最旺，重點關注心臟保養。夏季炎熱，更宜調息靜心，應「常如冰雪在心」，即「心靜自然涼」。像是聽慢音樂是一個調息的好方法，因為音樂中的音符也含有陰陽五行的元素，節奏快的音樂能增強體內陽氣、助人興奮的效果，舒緩音樂可以幫助呼吸慢下來，讓心臟得到休息。

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