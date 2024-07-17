出外旅遊難免會遇到狀況，需要急難救助的時候，可以尋求當地駐處幫忙。



就有名台灣男子今年5月底和妻子到日本自助旅遊，沒想到其間卻出現闌尾炎（俗稱「盲腸炎」）症狀，因為發燒被好幾間醫院拒收。

原來日本很多醫院不收發燒病人 內行網友建議這樣做

日本旅遊病了怎算？原來「發燒醫院不收」 內行網友教這樣自救（01製圖）

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最後靠駐大阪辦事處幫忙協調，才順利找到醫院救治，讓他非常感謝駐處人員的幫忙。

該名網友在PTT分享，當時他和妻子在京都觀賞足球賽，怎料肚子開始越來越痛，就算回酒店服用隨身藥物，症狀也完全沒有好轉，甚至還出現發燒、下腹劇痛等症狀。

身為護理人員的妻子判斷他是闌尾炎後，隨即帶他到櫃枱請人聯絡醫院，沒想到好幾間醫院都說不收發燒的病人。

原po表示，當時是凌晨0點左右，好在老婆緊急聯絡駐大阪辦事處，人員秒接電話、開始幫忙，他們才順利搭到櫃枱叫到的士前往第一間醫院，不過卻因為再度發燒被拒絕收治。

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但好在有駐處人員的協助，他們順利抵達第二間願意收治的醫院，也確認原po的確是闌尾炎，最後幫他打了止痛加抗生素壓制發炎狀態，直到早上7點症狀好轉後，他們才回到旅館，繼續接下來的旅程。

後來他和老婆帶著禮物、卡片，到駐大阪辦事處感謝幫忙的駐外人員，「他是一位很年輕的帥哥，很親切也很有禮貌，但他堅持不收禮，怕有收受關說疑慮」，不過對方仍收下卡片，並熱心的要他們保重且保持聯絡。

此次的經驗讓他與老婆永生難忘，非常感謝駐處人員的幫忙，否則病況嚴重的話，他恐怕會死在日本。

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文章曝光，網友們紛紛誇讚：

「人沒事就好，那位帥哥會有福報」

「平安無事太好了，也感謝辛苦的代表處人員」

「駐地代表處真的是最好的後盾」



也有網友補充：

「在日本直接打119，但是沒醫院要收也是沒用的，而且救護車來會要你把該填的資料都處理完才送你就醫」

「請一定要保旅遊急難醫療險」

「日本醫院真的發高燒的不收喔！我朋友帶嬰兒去結果半夜發高燒，也是很多醫院一直推」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】