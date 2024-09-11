泰國髮型屋「按比例」收費 男人「短小精悍」較便宜
撰文：中天新聞網
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到髮型屋修剪頭髮時，通常是根據頭髮長度收費。
但泰國中部大城府有間髮型屋另闢蹊徑，以「陰莖長短」收費，價格範圍在小尺寸40泰銖（約9港元）到「改良」（modified）尺寸100泰銖（約23港元）。
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泰媒《Thaiger》報道，40歲男性理髮師阿皮拉克（Apirak「Tee」Klinbuppha）表示，他這家理髮店3個月前才開張，雖然還沒取店名，也沒特別打廣告，但他這份根據「陰莖大小」收取費用的價目表，已成功吸引顧客注意。
阿皮拉克說：「理髮服務費用取決於顧客年齡和髮型，我向小朋友或小學生收取『小尺寸』的費用，40泰銖。高中生需支付『中尺寸』60泰銖（約14港元），成年顧客按『大尺寸』80泰銖（約18港元）收費。如果想要更複雜髮型的顧客，則收費100泰銖。」
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他表示店裡也為老年人、殘疾人士與幼兒提供免費服務，而且這個幽默的價目表並非理髮店的唯一賣點，自己的顧客也會很滿意其服務。
有顧客向媒體表示，因為自己的體型比較「特別」，看到價目表反而會好奇自己需要花多少錢理髮，可見阿皮拉克的創意行銷頗有成效。
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