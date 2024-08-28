「辣妹系運動女神」自爆患這怪病　比賽時像喝了酒　可致永久聽障

曾與大咖藝人木村拓哉同框合拍廣告並下場一起打球的日本高爾夫女將金田久美子，自爆因罹患梅尼爾氏症，導致在場上打球相當不適，出現眩暈、耳鳴等症狀「就像喝了酒一樣」。



35歲的金田久美子日前在IG上貼文透露自己因內耳不適，被醫生診斷出患有梅尼爾氏症 (Meniere's disease)，並在個人YouTube頻道上仔細說明她的病況。

金田久美子是日本星級運動員，IG上不乏與濱田雅功等大牌藝人的合照。（IG@kinkumiringo93）

金田久美子是日本星級運動員，IG上不乏與濱田雅功等大牌藝人的合照。（IG@kinkumiringo93）

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上周她在CAT女子公開賽因為一直感到頭暈：

我以為自己喝醉了，只好一直閉著眼睛，很像是中暑症狀

最後金田久美子忍不住吐了出來，比賽首日打完9洞就決定退賽。

之後金田久美子前往醫院檢查自律神經並服藥治療，但另一位醫生建議她去看耳鼻喉科，結果被診斷出患有梅尼爾氏症，不過金田久美子認為自己狀況算輕微。

「我希望隨著病情的進展會變得更好，我可能是把自己逼太緊了。」但她表示會努力與病情和睦相處。

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儘管醫生建議她休息一陣子，但金田久美子認為即使休息也不能保證會好起來。「現在我知道自己得了這個病，還是希望能參加宜得利女子公開賽。」

但她也向粉絲喊話：「如果還是被迫退賽的話很抱歉，不過北海道天氣應該涼爽舒服些。」

而金田久美子日前在宜得利女子公開賽前9洞，順利以高於標準桿2桿的成績完賽。

梅尼爾氏症是內耳的疾病，症狀是突然眩暈耳鳴、聽力減損，且耳朵有腫脹感，一開始通常單耳有症狀，不過雙耳可能也會漸受影響，嚴重的話恐導致永久性的聽覺障礙，病因可能和遺傳及環境有關。

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