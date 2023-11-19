屍殺列車電影翻版？殭屍鹿病毒恐傳人　襲全美31州爆「現蹤亞洲」

美洲驚傳「殭屍鹿（Zombie Deer）」病毒肆虐，包含美國多州、加拿大在內的地區，均發現感染「狂鹿症（CWD）」的鹿隻大量死亡的消息；目前已知這種病毒會在動物之間互相傳染，對此專家坦言不能排除「鹿傳人」的隱憂，坦言若是病毒徹底失控，可能會像「狂牛症」一樣讓鹿隻出現強烈攻擊性。而這樣的情況也讓人想起電影《屍殺列車》開頭的詭異巧合片段。



綜合《每日郵報（NY Post）》等外媒報道，所謂的狂鹿症全名「鹿慢性消耗病（Chronic wasting disease）」，是由於腦部的變性蛋白質（普利昂蛋白，prion）異常堆積，導致因為神經遭到破壞，而出現跌倒、無精打采和神經系統症狀，最終致死的恐怖病症。

【相關圖輯】日本奈良鹿驚爆「被保護協會虐待」 獸醫爆料：每年至少死50隻（點圖了解更多）：

+ 17

另外從相關數據也可以得知，病毒已出現在全美31個州，甚至連位於懷俄明州的黃石公園（Yellowstone National Park）也發現「殭屍鹿」死亡情況；美國國家公園管理局（NPS）說明，發現鹿隻遺骸後，已經迅速由黃石國家公園官員通知遊客，並暫且規劃路線避開野生動物出沒地區。而除了美洲之外，挪威、瑞典、芬蘭，甚至是韓國都已經有相關疾病現蹤的紀錄。

「這類的疾病可能會變種、並進一步傳染給人類」，專家憂心表示，狂鹿症的爆發並非近期才有，而是早在新冠疫情前，也就是2018年前後就已經發現，且發病到致死中間並沒有隔太久，如今感染範圍急遽擴大，也引起相關人員的重視並介入調查。

【延伸閱讀】黑猩猩被關5平方呎籠廿多年 獲救後首看廣闊天空 表情令人心疼（點圖放大瀏覽）：

+ 16

據了解，這種傳染性的致命疾病，主要感染族群為包含麋鹿、馴鹿、梅花鹿和駝鹿在內的各種鹿科動物；染上病毒後會出現食慾低下、唾液異常分泌、耳朵下垂、頭部顫抖或是頻繁磨牙的情況，目前還未有針對此病毒開發的疫苗或是治療方法。

延伸閱讀：

高中妹下海「輪戰50大叔」！為愛獻身2個月 賺百萬慘打水漂

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】