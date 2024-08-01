誰有望當哈馬斯新領袖？邁沙阿勒自11歲起流亡　曾遭毒殺奇蹟生還

哈馬斯政治領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日被證實於伊朗德黑蘭遇刺身亡，而該組織的前領導人邁沙阿勒（Khaled Meshaal）則有望成為下一任的哈馬斯領袖。事實上，68歲的邁沙阿勒11歲就流亡海外，1990年代起就打入哈馬斯高層，1997年曾遭以色列特務注射毒針暗殺，但最後成功逼迫對方交出解毒劑，因此聲名大噪。



邁沙阿勒（左前）有望成為下一任的哈馬斯領袖。本圖攝於2012年。（路透社）

根據《路透社》報道，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗遭暗殺身亡，哈馬斯指出，他是遭到飛彈「直接」擊中，位於德黑蘭（Tehran）的住處也嚴重毀損。而哈馬斯內部消息人士則表示，前領袖邁沙阿勒將會被選為該組織的最高領導人，以接替哈尼亞的志業，並對以色列報仇。

68歲的邁沙阿勒一生傳奇，他11歲就因為戰爭被迫與家人逃離約旦河西岸地區（位在巴勒斯坦內部，巴勒斯坦與以色列各自主張擁有主權），隨後搬到科威特，並展開流亡生活，此後則一直生存於各個阿拉伯國家。15歲加入伊斯蘭組織「穆斯林兄弟會」，該兄弟會對於哈馬斯的組成擁有重要影響。

邁沙阿勒1997年在約旦執行國際募款工作時，當街遭以色列特務注射毒藥。嫌犯隨後被約旦警方逮捕。這場暗殺行動由時任以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下令執行，不過此舉也激怒了約旦國王侯賽因（Hussein Bin Talal），因此他威脅內塔尼亞胡交出解毒劑，否則就要處決暗殺刺客，並取消與以色列之間的和平條約。

以色列最終交出解毒劑，並同意釋放時任哈馬斯領袖亞辛，但亞辛7年後仍在加沙遭以色列暗殺身亡。邁沙阿勒奇蹟生還，更因為這場暗殺未遂行動聲名大噪。

2024年7月31日，在伊朗德黑蘭，巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）當天凌晨遇刺身亡後，大批示威者上街，部份舉起他的海報。（Reuters）

邁沙阿勒在以色列試圖暗殺他的前一年，成為哈馬斯的流亡政治領袖，這也讓他能夠在不受以色列嚴格旅行限制的情況下，代表巴勒斯坦伊斯蘭組織與世界各地的政府會面。

哈馬斯自1987年成立以來，以色列已成功暗殺或試圖暗殺多名哈馬斯領袖。邁沙阿勒自1990年代後期以來一直是哈馬斯的核心高層人物，以色列多次策劃暗殺在加沙的其他哈馬斯領袖，但邁沙阿勒多數時間在外流亡，因此相對安全。

邁沙阿勒在2004年亞辛被空襲殺害後，接任哈馬斯總領導職位，並在敘利亞流亡。直到2012年敘利亞總統阿賽德嚴厲鎮壓境內反對他的遜尼派人士（哈馬斯屬於遜尼派），因此被迫離開，目前主要在卡塔爾首都多哈和埃及首都開羅之間往返居住。

被迫離開敘利亞也削弱了他在哈馬斯內部的地位，隨着與哈馬斯其他高層的摩擦持續增加，最終他決定辭職，並由其副手哈尼亞接任。

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