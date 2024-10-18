Samsung剛結束贊助　韓HYBE男團BOYNEXTDOOR即狂曬iPhone 16捱轟

撰文：TVBS新聞網
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HYBE旗下廠牌KOZ娛樂推出的6人男團BOYNEXTDOOR，剛結束接受Samsung三星電子Galaxy手機贊助，立刻在媒體與大批粉絲面前拿Apple蘋果iPhone手機高調自拍。

此舉引發韓國網友不滿，怒轟他們沒有商業道德。

BOYNEXTDOOR錄製音樂節目時，三星曾送咖啡車到場，上方寫著「BOYNEXTDOOR的未來將比夜空群星更閃爍」。（圖／翻攝自insider）
BOYNEXTDOOR成員高調拿iPhone手機自拍。（allkpop）
BOYNEXTDOOR成員高調拿iPhone手機自拍。（allkpop）

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《中央日報》報道，韓國男團BOYNEXTDOOR，11日從仁川國際機場出發、前往西班牙馬德里參加拼盤演唱會時，有成員當着在場媒體與大批粉絲的面，大模廝樣拿出iPhone16、iPhone16 Pro手機自拍，還有不少成員使用AirPods Max等蘋果推出的商品。

BOYNEXTDOOR是知名饒舌歌手ZICO親自打造的男團，2023年5月出道後立刻受到多家品牌青睞，近日剛結束三星Galaxy製品贊助。

報道指出，三星和BOYNEXTDOOR在多方面維持緊密關係，他們去年12月受邀出席Samsung Galaxy S23 FE發表會時，三星還為他們準備蛋糕，慶祝出道200天。

他們4月錄製音樂節目時，三星也送咖啡車到場，上方寫着「BOYNEXTDOOR的未來將比夜空群星更閃爍」。

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除此之外，三星物產時尚部門的街頭休閒品牌「SAND SOUND」，4月與BOYNEXTDOOR合作推出聯名商品。該品牌5月在首爾聖水推出的快閃店，還設置BOYNEXTDOOR拍照專區。

因此看到BOYNEXTDOOR在三星贊助結束後立刻使用蘋果商品，韓國網友怒批：

「就算合作結束，這樣太沒有商業道德」
「三星應該感到很不爽」
「他們就像在刻意展示蘋果的手機」

另一方面，也有網友緩頰稱：

都結束合作了，他們的行為沒有錯。

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