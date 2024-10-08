你買貴了？日本iPhone16最平約6500港元1部　ProMax售價全球第3低

日本MM綜研針對蘋果新款智慧手機iPhone 16系列在39個國家和地區的直銷價格進行比較後發現，日本在普通機型方面的價格排名全球第3低，僅次於中國和泰國。



這主要是受到7月以來日圓升值等因素影響，雖然與去年iPhone 15上市時相比，日本與海外的iPhone價格差距有所縮小，但日本的價格仍然非常便宜。

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iPhone 16 Pro（Apple官網）

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根據《日本經濟新聞》報道，MM綜研這次調查了iPhone 16系列4款機型在蘋果線上商店的價格，並按照最近的匯率換算成日圓。

價格最低的iPhone16（128GB）在日本售價為124800日圓（約6562港元），僅次於中國（119800日圓）和泰國（124500日圓），位居全球第3低，比全球均價便宜約22000日圓（約1156港元）。

而售價最高的「iPhone16 Pro Max」（1TB）在日本要價249800日圓（約13132港元），也是全球第3低。

香港與日本iPhone16售價對比（Apple官網截圖）

香港與日本iPhone16售價對比（Apple官網截圖）

香港與日本iPhone16售價對比（Apple官網截圖）

香港與日本iPhone16售價對比（Apple官網截圖）

去年iPhone15系列在日本上市時，有3款機型的價格都是全球最低，當時日本與全球均價相差43000萬日圓（約2264港元）。

而今年這個差距雖然縮小到35000萬日圓（約1843元），但MM綜研分析，日本雖然iPhone市佔率高達近50%，卻因長期通貨緊縮，導致工資水平偏低，民眾對iPhone的購買負擔感反而增加。

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不過，iPhone在日本價格便宜，也衍生出不少倒賣問題。

去年蘋果日本法人就因多次向外國遊客免稅銷售iPhone，被東京國稅局追徵了140億日圓（約合新台幣29億元）的消費稅。

今年9月17日也有7名男女因iPhone倒賣引發糾紛，遭到東京警視廳以涉嫌暴力妨礙公務罪逮捕。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】