拜登萬聖節「咬BB」被批不恰當　多次無厘頭張口咬嬰兒腳趾大髀仔

美國白宮每逢萬聖節都會舉辦活動，81歲總統拜登（Joe Biden）今年也與第一夫人吉爾（Jill Biden）共同出席，吉爾穿上動物裝打扮成熊貓，拜登同樣在台上與小朋友互動。



在活動期間，拜登開玩笑張口咬小朋友大腿的一幕引發討論，把另外一名孩子的腳3度放進嘴裏。

美國白宮每逢萬聖節都會舉辦活動，81歲總統拜登今年也與第一夫人吉爾共同出席。（路透社）

美國白宮每逢萬聖節都會舉辦活動，81歲總統拜登今年也與第一夫人吉爾共同出席。（路透社）

拜登萬聖節活動多次張口咬幼童腳部惹爭議 點圖放大瀏覽：

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每日郵報、紐約郵報等報道，白宮萬聖節活動估約8000名學生、孩子與軍眷參加，有的小朋友扮成老虎、有的人扮成暴龍，也有孩子扮成巨大的雞。

在活動上，吉爾扮成熊貓分發兒童讀本，拜登發放糖果。

這場活動也有多名政府工作人員共襄盛舉，國務卿布林肯帶着兒子出席、白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）也與女兒共同出席。

許多孩子們排成一列等待與總統互動，拜登一邊發糖果、一邊和小朋友們聊天互動，當看到外星人、老虎的時候假裝害怕，看到巨大的雞靠近時露出驚訝表情。

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不過有一幕引發討論，因為當女子抱着扮成小雞的孩子過來時，拜登張口咬了小朋友大腿，但女子似乎並不介意。

除了這名孩子，拜登也把另外一名小朋友的腳3度放進嘴裏，假裝要吃。

在活動照片曝光後，拜登的舉動立刻在社群媒體引發關注，影片、照片迅速流傳開來。

雖然拜登是喜歡小孩在逗嬰兒，但部分網友認為這並不合適。

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