Hello Kitty 50歲生日快樂!　她其實不是貓？關於她的5個冷知識

2024年11月1日,日本Sanrio公司旗下的可愛教主Hello Kitty迎來50歲生日。這位陪伴港人成長的經典角色其實有許多不為人熟悉的趣聞,你知道Hello Kitty不是她的原名嗎?她其實不是一隻貓,而她其實不是「生於」日本。讓我們趁著這個特別的日子,一起更深入了解這位趣緻得意的「老朋友」吧!



Hello Kitty的原名其實是Kitty White。Kitty其實來自英國作家卡羅爾(Lewis Carroll)的《愛麗絲鏡中奇遇》(Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)書中愛麗絲養的一隻貓。Sanrio為了打造平易近人的形象,在Kitty前加上Hello,成為現在的Hello Kitty。

Hello Kitty生於1974年11月1日。雖然創造她的Sanrio是日本公司,但其實她是在英國倫敦郊區出生。這個設定據說是由於英國文化當時在日本特別受歡迎,因此被賦予英國血統的Hello Kitty很受日本女孩的愛戴。

很多粉絲可能都不知道,其實Hello Kitty並不是一隻貓,她其實是來自英國的一位女孩,還有爺爺嬤嬤、父母和雙胞胎妹妹。

Sanrio旗下角色的體型都是以物品作為量度單位。Hello Kitty的體型就是以蘋果作為測量基準,她的身高是5個蘋果的高度,而體重則是3個蘋果加起來的重量。

Hello Kitty的臉上雖然沒有嘴巴,但她50年來為幾代人帶來快樂和童趣。這個設計據說是是因為希望大家不會被Hello Kitty的情緒牽動,讓大家看到Hello Kitty就能得到安慰。Hello Kitty是用心靈溝通,不需要透過任何言語。

