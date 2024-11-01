Hello Kitty 50歲生日快樂!　她其實不是貓？關於她的5個冷知識

2024年11月1日，日本Sanrio公司旗下的可愛教主Hello Kitty迎來50歲生日。這位陪伴港人成長的經典角色其實有許多不為人熟悉的趣聞，你知道Hello Kitty不是她的原名嗎？她其實不是一隻貓，而她其實不是「生於」日本。讓我們趁著這個特別的日子，一起更深入了解這位趣緻得意的「老朋友」吧！



日本Sanrio為紀念Hello Kitty50週年設立的社交媒體帳戶：

Hello Kitty的原名其實是Kitty White。Kitty其實來自英國作家卡羅爾（Lewis Carroll）的《愛麗絲鏡中奇遇》（Through the Looking-Glass, and What Alice Found There）書中愛麗絲養的一隻貓。Sanrio為了打造平易近人的形象，在Kitty前加上Hello，成為現在的Hello Kitty。

Hello Kitty生於1974年11月1日。雖然創造她的Sanrio是日本公司，但其實她是在英國倫敦郊區出生。這個設定據說是由於英國文化當時在日本特別受歡迎，因此被賦予英國血統的Hello Kitty很受日本女孩的愛戴。

很多粉絲可能都不知道，其實Hello Kitty並不是一隻貓，她其實是來自英國的一位女孩，還有爺爺嬤嬤、父母和雙胞胎妹妹。

Sanrio旗下角色的體型都是以物品作為量度單位。Hello Kitty的體型就是以蘋果作為測量基準，她的身高是5個蘋果的高度，而體重則是3個蘋果加起來的重量。

Hello Kitty的臉上雖然沒有嘴巴，但她50年來為幾代人帶來快樂和童趣。這個設計據說是是因為希望大家不會被Hello Kitty的情緒牽動，讓大家看到Hello Kitty就能得到安慰。Hello Kitty是用心靈溝通，不需要透過任何言語。

為慶祝Hello Kitty的50歲「大壽」，Sanrio與麥當勞聯乘，於11月1日免費送出1萬份蘋果批，詳情可瀏覽以後連結。