芒果糯米飯｜擬申聯合國非物質文化遺產　加不加椰漿掀泰國人爭論

泰國19歲饒舌女歌手Milli（Danupha Khanatheerakul）在科切拉音樂節（Coachella Festival）大啖「芒果糯米飯」後，令泰國美食揚名海外，這道傳統泰式甜點再度爆紅，泰國本地人也瘋搶。



甚至連泰國政府都要將芒果糯米飯作為申請聯合國非物質文化遺產，業者也呼籲舉辦「芒果糯米飯節」，除了歷史悠久，芒果糯米飯還有哪些有趣的特色呢？

芒果糯米飯4大冷知識（按圖👇👇👇）

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冷知識1：芒果糯米飯起源不可考？

《泰國公共電視台》指出，由於泰國人較不擅長文獻保存，因此芒果糯米飯到底何時出現已不可考。但是，從詩歌Kap He Chom Khrueang Khao Wan中發現，可能在18世紀拉達那哥欣王國（Rattanakosin）早期就已有其蹤跡；但是詩歌中只提及芒果，並沒有糯米。不過，也有史料顯示該甜點在1868年至1910年、拉瑪五世（King Rama V）在位期間就有記載。

冷知識2：這道「泰式」甜點竟不只有泰國有？

由於東南亞菜系具有一些共同特色，芒果及糯米也常被認為屬於此地方菜系，但對泰國人來說，從烹調方式到食材搭配，芒果糯米飯是非常「泰式」的。在菲律賓宿霧，也有一種類似的甜點「Puto Maya」，即是糯米粽蒸熟後搭配芒果還有熱朱古力。

另外，其名稱為khao nieo mamuang，屬於泰語直接命名的例子之一。真正的泰語單詞並沒有受到太多外來語影響，khao nieo即為「糯米」、mamuang就是「芒果」。

▼芒果營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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冷知識3：不只芒果可以搭糯米

芒果糯米飯被CNN納入全球50佳甜點之一，不過，糯米也可以跟其他水果搭配，比如鳳梨、榴槤等，但由於榴槤季節性強，且氣味強烈、比芒果貴得多，因此不如芒果普遍。

冷知識4：加不加椰漿 泰國人愛戰

其實芒果糯米飯的吃法也很多種，泰國民眾最愛爭論的就是要不要加「椰漿」。古早時期，會把椰子忌廉淋在糯米上，再拌入泰式蛋奶醬或甜椰絲，現在其實可以搭配任何喜愛的配料一起吃。

糯米芒果飯基本上一年四季都吃得到，但夏天才是芒果最好的季節。一般來說最常看見的是水仙芒果（Mamuang Namdokmai），但古早時民眾似乎喜歡品種較小的Mamuang Ok-rong，不過現在泰國人認為這太小了且保存期限短；店家處理的方式也稍微有不同，春武里60多年老店Je Aew會把糯米泡在新鮮椰奶中，因此還有「水淹糯米」（flooded sticky rice）的綽號。

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芒果糯米飯食譜

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】