【一分鐘看世界】英國脫歐出路、中美新一輪談判、麻疹襲全球

早晨，今天是3月28日，星期四。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英國脫歐出路
英國脫歐一拖再拖，民眾擔憂國內局勢，甚至翻開求生指南預先囤積糧食。首相文翠珊周三（27日）與保守黨議員會面，屆時或會提出請辭時間表，藉此換取議員支持脫歐協議。下議院同日將會就多項脫歐選項辯論及進行「指示性投票」（indicative vote），以尋求獲多數議員支持的方案，不過最終無任何方案獲大多數支持。文翠珊領導脫歐兩年，所臨之敗、所受之羞，橫顧全球，也許已算是十甲之內。承諾在協議通過後請辭的她，到底算不算是個政治家？（按此閱讀更多）
首相文翠珊表示會在脫歐協議通過後請辭，不會參與下一階段與歐盟的談判。（路透社）
中美新一輪談判
渣打銀行預測，中國將於2020年超越美國成為最大經濟體。惟美國保守派智庫則認為，中國經濟體量可能於2030年超越美國，但也可能「永遠不會」。美國彭博社周二（25日）報道，中國計劃大幅增購美國豬肉，作為增購美國農產品承諾的一部分。新一輪談判在即，無論從特朗普近來在對華關稅或「長期保留」的表態，還是媒體對於雙方具體談判進展的報道，似乎都可以看出中美雙方立場有轉硬的趨向……（按此閱讀更多）
美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）周四（28日）將於北京再次開展面對面的貿易談判。（美聯社）
麻疹襲全球
全球範圍內麻疹疫情持續擴散，港人旅行熱門地點都陸續爆發疫情。新西蘭政府表示，維珍澳洲航空（Virgin Australia）上周二（19日）一班由墨爾本飛往基督城的航班上，一名乘客確診患上麻疹。美國紐約市郊羅克蘭縣（Rockland County）因麻疹疫情持續，周二（26日）宣布進入緊急狀態，禁止未接種疫苗的18歲以下人士出入公眾場所。當地認為麻疹爆發的原因，與部分人沒有接種疫苗有關，更掀起有關疫苗制度的爭論……（按此閱讀更多）
歐洲版權法
歐洲議會周二（26日）通過爭議已久的網上版權法修正案，未來各大網絡平台包括Google、YouTube等，需設立過濾機制主動過濾使用者上傳可能侵犯版權的內容，同時必需向版權持有者預先繳付版權費，才能刊載含版權的內容。有關法案在表決前，外界普遍擔心二次創作可能從此絕跡，變相扼殺創作。但歐盟強調二次創作不受影響，到底法案如何影響民眾上網？（按此閱讀更多）
波音急補鑊
波音737 MAX 8客機五個月內釀成兩宗致命空難，外界質疑飛機的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）或是意外主因；波音公司周三（27日）公布軟件更新內容，避免防止失速系統持續影響機師駕駛客機……（按此閱讀更多）
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