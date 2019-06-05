【一分鐘看世界】侵侵晤英揆、貿易戰影響打機？朝鮮高官「復活」

早晨，今天是6月5日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
黃台仰、李東昇現身德國國會
本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇周二（4日）現身德國柏林國會大樓，出席綠黨主辦的北京天安門事件30周年的研討會。該黨認為德國企業與中國做生意時，需禁止違反人權的企業參與。
而兩人在研討會上發言，指香港政府修訂逃犯條例令法律制度「廢武功」，政治綁架隨時陸續有來……（按此閱讀更多）
黃台仰（左）、李東昇（右）周二（4日）獲德國綠黨邀請，到柏林國會大樓出席北京天安門事件30周年研討會。（美聯社）
特朗普英國之行Day 2
美國總統特朗普周二繼續訪英行程，第一夫人梅拉尼婭大玩英倫要素成為討論話題，但鋒頭始終不及丈夫特朗普。他由與英女王的握手方式等行為就成為取笑對象，到英國民眾以「獨特藝術」歡迎，總之不乏新聞。
說回國事訪問，他周二訪問首相府，與首相文翠珊舉行會談，並指兩國可能達成重大貿易協議……（按此閱讀更多）
特朗普周一出席英女王為他設的晚宴，當他致辭完畢後被鏡頭拍到他輕輕碰到英女王的背，而此舉或有違王室禮儀。據規定，除非英女王向你先伸手，否則不應觸碰女王。（Getty Images）
中美貿易戰影響電玩界
中美貿易戰升溫，除了兩國官員互相指責外，亦成為傳媒筆戰的對象。華為問題貿易戰其中一個「戰場」，美國務卿蓬佩奧呼籲瑞士避免使為華為的產品。不過貿易戰的火頭亦燒至電玩世界……（按此閱讀更多）
「被消失」的朝鮮官員？
第二次美朝峰會不歡而散，有報道指朝鮮領袖金正恩為此向有關官員問責，包括傳出「金英哲服勞役」和「金赫哲遭處決」等消息，而金正恩胞妹亦被傳「神隱」。不過朝鮮官方就公開他們出席活動的片段，有專家就為這些傳聞解畫……（按此閱讀更多）
六四三十年
周二是北京天安門事件三十周年，中國對此嚴陣以待，包括增加網絡審查，更要求金融資訊供應商Refinitiv旗下的Eikon頻道抽起路透社有關六四的報道。六四事件至今仍獲香港及世界各國關注，美國及歐盟為此呼籲中國釋放異見人士……（按此閱讀更多）
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