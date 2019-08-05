狂野時速三大硬漢互鬥激烈　為公平保形象想整「挨打評分表」？

動作巨星其實有顆玻璃心？電影《狂野時速》（Fast & Furious）」三大硬漢雲迪素（Vin Diesel）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、積遜史特咸（Jason Statham）堅持拳打腳踢互毆甚至倒地次數都要一樣多，甚至派代表到剪接室監督，確保銀幕上絕對不能示弱。

《華爾街日報》報道，雲迪素為2017年《狂野時速8》排練一場打鬥戲時，發覺聯合主演影星、也是銀幕對手的積遜史特咸，出拳次數比他多。

雲迪素想弄「挨打評分表」 被吐槽太複雜

雲迪素有個想法：何不用數字表現每個打鬥動作的輕重程度，例如頭錘、迴旋踢和背摔等，如此他就可以把所有打鬥動作相加，得出總分，以確保打鬥雙方挨打的輕重程度相同。

在荷里活，沒有一個男主角希望看來比其他人更沒有男子氣概，這在《狂野時速》系列電影最明顯。

一位和雲迪素合作過的人表示，大家認為雲迪素的評分計劃太複雜，最後便放棄了。不過，這個例子很能顯示，三名硬漢要求在每個打鬥場景都要勢均力敵。

按圖看看戲外的雲迪素↓↓↓

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武打明星都「不想輸」 苦了幕後人員

「狂野時速」系列其中五部的製片人佛特瑞爾表示，系列中所有打鬥都經過精心設計，確保沒有任何主演明星看起來像失敗者。

據製片人和劇組人員說法，51歲的積遜史特咸和製片廠達成協議，限制他在片中挨打的嚴重程度。52歲的雲迪素讓他的妹妹，也是製片人之一，監督他挨拳頭的數量。47歲的「The Rock」狄維莊遜則要求製片人、剪輯師和武術指導幫助，確保他打人和被打的次數相同。

積遜史特咸也有挑戰「Bottle Cap Challenge」！？按圖看個究竟↓↓↓

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在2011年《狂野時速5》中，雲迪素在打鬥時用力讓狄維莊遜撞牆，結果把牆打穿，8秒後，狄維莊遜就反擊，用力讓雲迪素撞另一面牆，最後也把牆打穿。

自2001年《狂野時速》，也就是一部關於洛杉磯東部賽車的低預算動作片發行以來，該系列票房不斷增長。後來，「狂野時速」系列已發展成環球影業最賺錢電影之一，包含愈來愈多玩命特技和不斷擴大的演員陣容。後面的集數在世界各地營利已衝至每集超過10億美元。

環球影業發言人表示，打鬥場景確保「每個角色都有自己的特寫鏡頭，所有人被視為強勁的對手，所有角色都是觀眾眼中的英雄，我們從未忘記這點」。

巨星愛下指導棋 大哥形象不能垮

一線演員通常對他們的螢幕形象下指導方針。例如，製片人和監製表示，一線演員往往要求他們在電影中不殺女人或小孩。巨星常要求自己的名字排在片尾演員名單最上方，或自己的頭像出現在電影海報醒目位置。

在過去，像占士邦（James Bond）和Rambo這類角色總在打鬥中獲勝，而且和他們打鬥的反派一定得輸。製片人和監製表示，美國已故男影星尊榮（John Wayne）願意在一些電影中讓自己死亡，但現在的動作影星更注重維持他們的大哥形象。

演員對電影中的每一刻都吹毛求疵。根據一名後製組人員說法，2017年「狂野時速8」其中一幕要求狄維莊遜倒在雲迪素腳邊，但狄維莊遜堅持他起碼必須坐起來。

「The Rock」狄維莊遜是荷里活最賺錢的演員之一↓↓↓

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2016年8月演員間的競爭延燒到戲外，當時「狂野時速8」即將殺青，狄維莊遜在Instagram不指名地罵同片男星是「娘炮」。

狄維莊遜後來對滾石雜誌承認，他是在罵雲迪素。而雲迪素後來對今日美國報說：「做個老大哥很難，何況這裡還有兩個老大哥。」

上映中的《狂野時速：雙雄聯盟》由狄維莊遜和積遜史特咸主演，不包括雲迪素。而明年的「狂野時速」系列最新版將由雲迪素主演。

按圖欣賞《狂野時速：雙雄聯盟》介紹和精彩劇照↓↓↓

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