【一分鐘看世界】美國嚇華有幾招？特朗普凶鈴、約翰遜內外交困

早晨，今天是9月30日，星期五。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國嚇華有幾招？
中美貿易新一輪談判10月舉行。彭博社引述消息人士報道，華府考慮下令在美國上市的中國公司除牌。據指，同屬鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）為幕後推手。美國財政部發言人發聲明，指出目前未有計劃阻止中國公司在美國上市。種種跡象反映美國政府愈來愈有要與中國全面割席的趨勢。不過中美「脱鈎」背後仍有三大重要漏洞……（按此閱讀更多）
中美新一輪貿易談判即將舉行，但傳出華府考慮將美國上市的中國企業除牌，為談判加添變數。（美聯社）
特朗普凶鈴
美國總統特朗普「通烏門」事件有愈鬧愈大的跡象，美國民主黨正對啟動彈劾程序摩拳擦掌。有人形容，特朗普到了「至暗時刻」，已進入政治生涯中最危險的時刻。美國歷史至今曾兩次對總統發動彈劾，外加一次彈劾前夕總統先自行辭職。若這次針對特朗普的彈劾程序正式啟動，將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普捲入「通烏門」事件，或將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統。（美聯社）
奧地利大選「無限輪迴」？
奧地利時任副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月17日被揭涉及與「外國勢力」進行政治交易。秘密偷拍影片曝光之後，觸發政壇大地震。奧地利9月29日進行大選，奧地利人民黨（OVP）在民調中以34%領先，曾是全球最年輕國家領袖、現年33歲的人民黨前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）料將「再度」成為全球最年輕的國家領袖。問題在於：這次他還要跟極右的自由黨（FPO）合作嗎？（按此閱讀更多）
約翰遜內外交困
英國倫敦要求成立獨立監察機構，判斷是否對首相約翰遜與美國女商人聯繫展開刑事調查。商人被指在約翰遜出任市長期間，因與約翰遜關係獲特別優待。英國反對派亦因不滿脫歐政策，下周將發起不信任投票，約翰遜可能會被逼下台。約翰遜重申不會以辭職，又表示英國有機會在10月31日前達成脫歐協議，亦回應桃色指控表示沒有利益需申報……（按此閱讀更多）
俄羅斯再現大型示威
俄羅斯首都莫斯科逾兩萬名民眾9月29日上街抗議，要求釋放早前被捕的示威者。反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）向示威者表示，要對自己的力量有信心，如果有大批民眾上街，就能爭取到釋放被捕人士。另一名反對派人士索博爾（Lyubov Sobol）亦指，沒有人可以從俄羅斯的法院得到公平審訊，並誓言要繼續向克里姆林宮施壓……（按此閱讀更多）
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