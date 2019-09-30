【一分鐘看世界】美國嚇華有幾招？特朗普凶鈴、約翰遜內外交困

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早晨，今天是9月30日，星期五。

天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美國嚇華有幾招？

中美貿易新一輪談判10月舉行。彭博社引述消息人士報道，華府考慮下令在美國上市的中國公司除牌。據指，同屬鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）為幕後推手。美國財政部發言人發聲明，指出目前未有計劃阻止中國公司在美國上市種種跡象反映美國政府愈來愈有要與中國全面割席的趨勢。不過中美「脱鈎」背後仍有三大重要漏洞……（按此閱讀更多

中美新一輪貿易談判即將舉行，但傳出華府考慮將美國上市的中國企業除牌，為談判加添變數。（美聯社）

特朗普凶鈴

美國總統特朗普「通烏門」事件有愈鬧愈大的跡象，美國民主黨正對啟動彈劾程序摩拳擦掌。有人形容，特朗普到了「至暗時刻」，已進入政治生涯中最危險的時刻。美國歷史至今曾兩次對總統發動彈劾，外加一次彈劾前夕總統先自行辭職。若這次針對特朗普的彈劾程序正式啟動，將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統……（按此閱讀更多

美國總統特朗普捲入「通烏門」事件，或將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統。（美聯社）

奧地利大選「無限輪迴」？

奧地利時任副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月17日被揭涉及與「外國勢力」進行政治交易。秘密偷拍影片曝光之後，觸發政壇大地震。奧地利9月29日進行大選，奧地利人民黨（OVP）在民調中以34%領先，曾是全球最年輕國家領袖、現年33歲的人民黨前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）料將「再度」成為全球最年輕的國家領袖。問題在於：這次他還要跟極右的自由黨（FPO）合作嗎？（按此閱讀更多

約翰遜內外交困

英國倫敦要求成立獨立監察機構，判斷是否對首相約翰遜與美國女商人聯繫展開刑事調查。商人被指在約翰遜出任市長期間，因與約翰遜關係獲特別優待。英國反對派亦因不滿脫歐政策，下周將發起不信任投票，約翰遜可能會被逼下台。約翰遜重申不會以辭職，又表示英國有機會在10月31日前達成脫歐協議，亦回應桃色指控表示沒有利益需申報……（按此閱讀更多

俄羅斯再現大型示威

俄羅斯首都莫斯科逾兩萬名民眾9月29日上街抗議，要求釋放早前被捕的示威者。反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）向示威者表示，要對自己的力量有信心，如果有大批民眾上街，就能爭取到釋放被捕人士。另一名反對派人士索博爾（Lyubov Sobol）亦指，沒有人可以從俄羅斯的法院得到公平審訊，並誓言要繼續向克里姆林宮施壓……（按此閱讀更多

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