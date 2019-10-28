【一分鐘看世界】巴格達迪之死、中美部長通電、越人赴英死亡之旅

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早晨，今天是10月28日，星期一。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

巴格達迪之死

美國等多個傳媒報道，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已在敘利亞西北部被擊斃。美國總統特朗普同日證實消息，形容巴格達迪「像隻狗以及懦夫般死去」。巴格達迪屢傳死訊，五年不曾露面，可謂「神龍見首不見尾」。他的死亡或象徵ISIS衰徵，餘下的「聖戰士」或會轉往地下活動……（按此閱讀更多

美國總統特朗普證實ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已經身亡。（美聯社）

中美部長通電

中國國務院副理總劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Munchin）周五通話。兩國對通話的描述都甚為正面，確認雙方「第一階段協議」文本的部分技術性細節已基本談妥有望趕及在11月中智利亞太經濟合作組織（APEC）會議上簽署協議。多名學者亦聯合倡議新經貿框架，促兩國停火。不過，美國副總統彭斯上周發表針對中國的演講，也提到香港示威。到底香港局勢對中美貿易戰有影響嗎？（按此閱讀更多

中國國務院副理總劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Munchin）周五通話。兩國對通話的描述都甚為正面。（路透社）

脫歐末路

歐盟對脫歐新限期未有共識。英國兩個支持留歐的政黨去信歐洲理事會主席圖斯克，要求延長英國脫歐期限以配合大選現時歐盟將押後公布結果英國國會將投票決定是否提前大選首相約翰遜希望趁所屬保守黨支持度領先之際舉行大選，以獲得更大授權去推動脫歐。歷時超過兩年半的英歐談判未來會如何走下去？（按此閱讀更多

越人赴英死亡之旅

英國繼續調查貨櫃車藏屍案，開始核實死者身份。有報道引述越南家屬聲稱，實際偷渡人數逾百人，分三架貨車上路，目前未知另外兩架車去向越南總理阮春福下令地方當局調查，尋找案中是否涉及越南公民。現實是，以生命為賭注，希望到英國尋找新生活的越南人不計其數。來自發展中國家的偷渡客，穿越多個國家、冒着生命危險就是為了偷渡英國，為何他們「不到英國不罷休」？（按此閱讀更多

伊拉克示威再起

伊拉克反政府示威再度展開。政府血腥鎮壓，連續兩日示威造成最少69人死亡。數千示威者聚集於首都巴格達中央的解放廣場（Tahrir Square），繼續抗議。路透社報道，政府下令反恐局（Counter-Terrorism Service）採取所有必需措施制止示威……（按此閱讀更多

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