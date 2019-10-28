【一分鐘看世界】巴格達迪之死、中美部長通電、越人赴英死亡之旅

早晨，今天是10月28日，星期一。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
巴格達迪之死
美國等多個傳媒報道，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已在敘利亞西北部被擊斃。美國總統特朗普同日證實消息，形容巴格達迪「像隻狗以及懦夫般死去」。巴格達迪屢傳死訊，五年不曾露面，可謂「神龍見首不見尾」。他的死亡或象徵ISIS衰徵，餘下的「聖戰士」或會轉往地下活動……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普證實ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已經身亡。（美聯社）
中美部長通電
中國國務院副理總劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Munchin）周五通話。兩國對通話的描述都甚為正面，確認雙方「第一階段協議」文本的部分技術性細節已基本談妥。有望趕及在11月中智利亞太經濟合作組織（APEC）會議上簽署協議。多名學者亦聯合倡議新經貿框架，促兩國停火。不過，美國副總統彭斯上周發表針對中國的演講，也提到香港示威。到底香港局勢對中美貿易戰有影響嗎？（按此閱讀更多）
中國國務院副理總劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Munchin）周五通話。兩國對通話的描述都甚為正面。（路透社）
脫歐末路
歐盟對脫歐新限期未有共識。英國兩個支持留歐的政黨去信歐洲理事會主席圖斯克，要求延長英國脫歐期限以配合大選。現時歐盟將押後公布結果。英國國會將投票決定是否提前大選，首相約翰遜希望趁所屬保守黨支持度領先之際舉行大選，以獲得更大授權去推動脫歐。歷時超過兩年半的英歐談判未來會如何走下去？（按此閱讀更多）
越人赴英死亡之旅
英國繼續調查貨櫃車藏屍案，開始核實死者身份。有報道引述越南家屬聲稱，實際偷渡人數逾百人，分三架貨車上路，目前未知另外兩架車去向。越南總理阮春福下令地方當局調查，尋找案中是否涉及越南公民。現實是，以生命為賭注，希望到英國尋找新生活的越南人不計其數。來自發展中國家的偷渡客，穿越多個國家、冒着生命危險就是為了偷渡英國，為何他們「不到英國不罷休」？（按此閱讀更多）
伊拉克示威再起
伊拉克反政府示威再度展開。政府血腥鎮壓，連續兩日示威造成最少69人死亡。數千示威者聚集於首都巴格達中央的解放廣場（Tahrir Square），繼續抗議。路透社報道，政府下令反恐局（Counter-Terrorism Service）採取所有必需措施制止示威……（按此閱讀更多）
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