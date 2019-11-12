【一分鐘看世界】白宮二五仔、玻利維亞「政變」、西班牙極右崛起

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早晨，今天是11月12日，星期二。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

白宮二五仔

美國白宮前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）被總統特朗普（Donald Trump）解僱後，一直保持沉默。不過，有最新消息指，博爾頓似乎將通過出書的方式表達心聲。同時間，美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在新書爆料，指前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和白宮前幕僚長凱利（John Kelly）曾試圖拉攏她掣肘美國總統特朗普、對抗特朗普提出的部分要求，但她稱已拒絕兩人……（按此閱讀更多

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在新書爆料，指前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和白宮前幕僚長凱利（John Kelly）曾試圖拉攏她掣肘總統特朗普。（美聯社）

玻利維亞「政變」

玻利維亞大選涉嫌舞弊，觸發大規模示威。總統莫拉萊斯（Evo Morales）讓步同意重新舉行大選最終亦在軍方和警察的壓力下宣布下台阿根廷和秘魯等多個拉丁美洲國家紛紛發聲。莫拉萊斯其後在社交媒體指，有一名警察公開宣布要拘捕他，並指警方發出的逮捕令屬違法。不過示威並未有隨即結束，有示威者佔領委內瑞拉駐當地的大使館……（按此閱讀更多

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）宣布下台，民眾隨即走到街頭慶祝。（美聯社）

西班牙極右崛起

西班牙舉行年內第二次大選。點票結果顯示，看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的工人社會黨勝出，不過仍未能夠獲得過半數議席，所得議席甚至比起上一次大選減少。另一方面極右呼聲黨取得更多議席成為第三大黨，選舉結果顯示政治僵局仍難以打破……（按此閱讀更多

習近平訪希臘

中國國家主席習近平乘專機抵達雅典國際機場，開始對希臘進行國事訪問預計兩國簽署多項新的經濟合作協議。習近平與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）會談，再次明確提到，中國反對文明衝突論……（按此閱讀更多

伊朗核危機

伊朗在布什爾（Bushehr）核電站動工興建第二個反應堆。另一邊廂，國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）發表報告，確認伊朗開始於福爾多（Fordow）地下核設施提煉濃縮鈾，並指德黑蘭濃縮鈾存量增加……（按此閱讀更多

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