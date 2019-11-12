【一分鐘看世界】白宮二五仔、玻利維亞「政變」、西班牙極右崛起

早晨，今天是11月12日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
白宮二五仔
美國白宮前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）被總統特朗普（Donald Trump）解僱後，一直保持沉默。不過，有最新消息指，博爾頓似乎將通過出書的方式表達心聲。同時間，美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在新書爆料，指前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和白宮前幕僚長凱利（John Kelly）曾試圖拉攏她掣肘美國總統特朗普、對抗特朗普提出的部分要求，但她稱已拒絕兩人……（按此閱讀更多）
美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在新書爆料，指前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和白宮前幕僚長凱利（John Kelly）曾試圖拉攏她掣肘總統特朗普。（美聯社）
玻利維亞「政變」
玻利維亞大選涉嫌舞弊，觸發大規模示威。總統莫拉萊斯（Evo Morales）讓步同意重新舉行大選，最終亦在軍方和警察的壓力下宣布下台。阿根廷和秘魯等多個拉丁美洲國家紛紛發聲。莫拉萊斯其後在社交媒體指，有一名警察公開宣布要拘捕他，並指警方發出的逮捕令屬違法。不過示威並未有隨即結束，有示威者佔領委內瑞拉駐當地的大使館……（按此閱讀更多）
玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）宣布下台，民眾隨即走到街頭慶祝。（美聯社）
西班牙極右崛起
西班牙舉行年內第二次大選。點票結果顯示，看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的工人社會黨勝出，不過仍未能夠獲得過半數議席，所得議席甚至比起上一次大選減少。另一方面極右呼聲黨取得更多議席成為第三大黨，選舉結果顯示政治僵局仍難以打破……（按此閱讀更多）
習近平訪希臘
中國國家主席習近平乘專機抵達雅典國際機場，開始對希臘進行國事訪問。預計兩國簽署多項新的經濟合作協議。習近平與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）會談，再次明確提到，中國反對文明衝突論……（按此閱讀更多）
伊朗核危機
伊朗在布什爾（Bushehr）核電站動工興建第二個反應堆。另一邊廂，國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）發表報告，確認伊朗開始於福爾多（Fordow）地下核設施提煉濃縮鈾，並指德黑蘭濃縮鈾存量增加……（按此閱讀更多）
必看話題文章
二戰美軍潛艇75年後在沖繩海底尋獲 失蹤多年源於一個翻譯錯誤？
「鐵道上的法拉利」九州七星號 土豪級服務與設計 一票90萬日圓
全球10大單身者必去城市 日本首選八重山名古屋 其他國家有這些
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。