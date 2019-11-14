【一分鐘看世界】彈劾特朗普聽證會、抖音幫助招兵？智利式示威

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早晨，今天是11月14日，星期四。

天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

彈劾特朗普聽證會

「通烏門」彈劾調查的首次公開聽證已經展開。眾議院下周將再傳召八名證人，不過特朗普團隊最憂心的人，反而是前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）有不少美國媒體把它與70年代「水門案」的聽證會相提並論，但也有媒體指出，這場有關特朗普的聽證會，熱潮難及「水門案」。同時，聽證會甚有可能成為共和黨反攻的場合……（按此閱讀更多

署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）出席首場聽證會。（美聯社）

抖音幫助招兵？

抖音海外版TikTok風靡全球，美國陸軍甚至利用TikTok發佈徵兵廣告。對此，美國政客再度以國家安全為由出面干預。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）去信陸軍部長，警告軍隊使用TikTok和其他中國社交媒體的風險。據消息人士透露，抖音已經聘請科技專業遊說公司，應對美國政府逐漸增加的壓力……（按此閱讀更多

抖音海外版TikTok風靡全球，美國陸軍甚至利用TikTok發佈徵兵廣告。（路透社）

智利式示威

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）曾表示將準備修憲草案，惟民眾仍不「收貨」，希望政府正面回應改革、修改憲法及警暴的問題。全國各地再爆發示威，部分城市交通運輸陷入癱瘓，貨幣匯率更貶至歷史低點。但分析相信，當地示威仍會持續一段時間……（按此閱讀更多

金磚國家峰會

中國國家主席習近平抵達巴西首都巴西利亞（Brasilia）出席即將舉行的金磚國家領導人第十一次會晤。外國媒體形容，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）一邊想與中國有更好關係，一邊又怕得罪盟友、美國總統特朗普（Donald Trump），猶如是「走鋼索」……（按此閱讀更多

中美貿易談判觸礁？

美國《華爾街日報》引述知情人士報道，中美貿易談判於採購農產品的議題上觸礁。美國總統特朗普指，中國同意每年購買最多500億美元的農產品，但北京對於將明確數字寫進潛在的協議存有疑慮。報道指，北京希望避免達成看似單方面對華府有利的協議……（按此閱讀更多

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