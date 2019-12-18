【一分鐘看世界】印度全國示威、波音停產737 MAX、中德華為風波

早晨，今天是12月18日，星期三。
稍為回暖的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
印度《公民法》被批歧視穆斯林
印度政府通過《公民身份修正案》，被指涉及歧視穆斯林，導致全國17個城市燮發大規模示威。在首都新德里，警方闖入兩所大學施放催淚氣體，超過百人受傷；期間有防暴警察毆打學生，4名穆斯林女子挺身保護他們。總理莫迪發帖文呼籲全國團結，強調法案不影響任何宗教信仰的公民。不過印度政府近年鼓吹民族主義，有關法案又唯獨不包括穆斯林，令外界質疑莫迪政府用意……（按此閱讀更多）
印度加爾各答有大批民眾上街，高舉標語抗議《公民身份修正案》。（Reuters）
波音危機加劇
波音公司的MAX型客機早前接連發生致命空難，被有關部門勒令停飛，至今未能復飛。波音決定自2020年1月起停產737 MAX系列客機，以等待監管機構重新批出適航證，這是波音20年來首次停產737系列的客機。自停飛至今，波音損失超過90億美元，與聯邦航空局的關係也變得緊張，反映公司陷於日益嚴重的危機……（按此閱讀更多）
波音宣布，自2020年1月起停產737 MAX系列客機。（AP）
北京警告德國勿針對華為
美國政府持續遊說盟友停用中國電訊商華為的產品，德國社民黨正考慮排除華為參與當地5G建設，或加劇與總理默克爾領導執政聯盟的緊張關係。中國駐德國大使吳懇則警告，如果柏林政府真的封殺華為，北京絕不袖手旁觀。而在華盛頓，美國眾議院則以美國無線通訊的未來，以及國家商業及安全利益等理由，通過法案禁止政府採購華為設備……（按此閱讀更多）
巴基斯坦前總統被判死刑
巴基斯坦特殊法庭裁定前總統穆沙拉夫叛國罪成，將判處死刑。軍方出身的穆沙拉夫自2001年上台，連任多次後在2008年被趕下台，自此長期自我流放。當地傳媒報道，一旦穆沙拉夫回國，他將會被指控殺害前總理和神職人員等。穆沙拉夫目前人在杜拜，臥病在床地抱怨審判不公……（按此閱讀更多）
教宗修改保密法 不再包庇神職人員？
教宗方濟各宣布，被指包庇神職人員的「宗座保密法規」，不再適用於指控孌童或管有兒童色情物品的案件和訴訟，試圖藉此增加教廷的透明度。在新規定下，案件中的受害人、原告和目擊證人也不需要保持緘默；此外，有關兒童色情物品中兒童的定義也由14歲提升至18歲……（按此閱讀更多）
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