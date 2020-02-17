【一分鐘看世界】日本疫情加劇？華為僵局難解、「漏網」確診病人

今天是2月17日，星期一。
料是非常寒冷的早上，你需要知道的國際新聞：
日本2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增確診個案仍在增加，部分患者感染途徑不明，情況令人憂慮。日本政府2月16日在首相官邸開會並指出疫情仍屬早期階段，料仍會進一步發展。圖為2月13日停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」。船上確診的香港居民增至21人，即較15日累計11人，增加近一倍。（AP）
日本疫情勢將加劇？
隨着過去數天日本繼續出現確診感染個案，以及出現確診病人感染途徑不明的情況，令人擔心該國會否出現社區爆發，甚至會否影響東京稍後時間舉行的奧運會。日本厚生勞動大臣加藤勝信2月16日說，當局已知道2019冠狀病毒病（COVID-19）的疫情狀況跟之前不同。日媒報道厚生省已加強快加強本地防疫措施，聚焦早期發現與治療。（按此閱讀更多）
美國司法部加控華為及其兩間美國子公司16項新罪名，包括竊取商業秘密等。圖為一名男子2019年10月31日在北京舉行的中國國際信息通信展覽會上，於華為公司廣告牌附近使用智能手機。（AP）
特朗普如何利華為？
美國司法部2月13日公布了一份聯邦起訴書，加控中國電訊設備生產商華為、副董事長孟晚舟及美國兩間子公司，竊取商業秘密等16項新罪名。然而該國商務部2月13日宣布再為當地通訊企業提供45日的寬限期，以便企業可以繼續與中國電訊設備生產商華為進行交易。究竟美國特朗普政府會在大選年怎樣利用華為這個籌碼？……（按此閱讀更多）
柬埔寨與郵輪「威士特丹號」方面都稱已對乘客進行篩檢，然而單靠體溫檢測、乘容自行申報，以及對有申報的特定旅客做進一步冠狀病毒測試，也許還是未必能完全排除還有潛在患者「漏網」離開。圖為2月15日「威士特丹號」乘客在柬埔寨下船。（AP）
郵輪「走甩」患病乘客
2月13日獲准在柬埔寨靠岸的「威士特丹號」郵輪，在船公司及柬埔寨政府合作下，完成對輪上乘客的檢疫，讓部分乘客乘飛機往馬來西亞，再到其他目的地。豈料船上其中一名乘客15日抵馬後被驗出有病徵、16日確診，柬埔寨和船公司都要求馬來西亞政府再覆檢，只是16日晚上還是證實她確診。已被證實不是「零感染」的「威士特丹號」將會為馬來西亞及柬埔寨帶來什麼煩惱？（按此閱讀更多）
世界衛生組織獲邀到中國視察，然而美國專家不在此列，導致美國感到不滿。圖為2月16日北京前門街，一名戴上口罩的保安人員正在站崗。（AP）
美專家「被拒」赴華有原因？
2019冠狀病毒病疫情還在中國持續之際，北京政府被指拒絕美國專家到來視察，美國對此表示失望，然而從世界衛生組織為協助中國對抗疫情而派出的「先頭部隊」的人員組合，以及團隊的行程目的看來，美國對中國的批評看來是誇大了。（按此閱讀更多）
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