【一分鐘看世界】日本疫情加劇？華為僵局難解、「漏網」確診病人

日本2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增確診個案仍在增加，部分患者感染途徑不明，情況令人憂慮。日本政府2月16日在首相官邸開會並指出疫情仍屬早期階段，料仍會進一步發展。圖為2月13日停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」。船上確診的香港居民增至21人，即較15日累計11人，增加近一倍。（AP）