武漢肺炎｜哈佛教授：年內全球或七成人感染　變季節性流行病

2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎在全球蔓延，至今未有緩和跡象。有專家表示，新冠肺炎至2021年可能感染全球七成人口，演變成為類似流感一樣的流行感染疾病。

新冠肺炎逐漸在各國蔓延，因應病毒特性，有專家擔心最終仍無法阻止大流行。（Getty）

哈佛大學流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）應美國時事週刊《The Atlantic》訪問，表示當知道部分感染疾病的患者只會出現輕微症狀時，就感覺疫情可能會相當難控制。

利普西奇預料可能至2021年，全球四成至七成的人口會感染病毒。「但我並不會指所有人都會出現重症，可能很多患者都只會出現普通的症狀，甚至無症狀的。」

利普西奇以同樣威脅老人及長期病患者生命的流行性感冒為例，統計上有14%的感染者會毫無症狀。

目前新冠肺炎患者的死亡率約2%，大部分是老齡人及長期病患者，且有一部分患者症狀輕微，甚至無症狀。

因此利普西奇指出，在最壞的情況下，新冠肺炎可能會變成與流感一樣，成為季節性的流行病：「屆時我們可能不會再只稱傷風感冒季節，而是傷風感冒和新冠肺炎的季節。」

目前美國公布的感染患者數為53人，利普西奇表示，實際可能已感染了100至200人。