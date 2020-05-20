【一分鐘看世界】美國「避世」、特朗普變神農氏？「閃光」口罩

今天是5月20日星期三，時晴時雨的一天，你需要知道的國際新聞：

「藥物推銷員」特朗普

美國總統特朗普經常語出驚人，最近就表示自己正在服用抗瘧疾藥「羥氯喹」防止感染新型冠狀病毒，更指與白宮醫生達成共識，認為此舉利多於弊，惟有健康專家則不認同。話說回來到底「羥氯喹」在這場疫情上發揮甚麼效用？（按此閱讀更多）

新型冠狀病毒肺炎：特朗普5月18日在記者會表示，自己每天都有吃羥氯喹，作為預防新冠肺炎的藥物。（Reuters）

美國與「世」隔絕？

一連兩天的世界衛生大會成為美國批評世衛的戰場，代表華府與會的衛生部長阿扎爾批評世衛應對疫情不力，導致全球大量人命損失。拒絕在會上發言的總統特朗普則炮轟世衛成為中國的傀儡，認為北京必須為疫情負責，他亦再次揚言停止向世衛撥款，甚至退出組織……（按此閱讀更多）

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疫情下的醫護故事

全球受到新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情進迫，導致超過482萬人受感染、近32萬人喪生，當中不少都是醫護人員。他們身處抗疫最前線，面對物資短缺和被抹黑等困境，所受的苦非外界所能想像。《香港01》訪問多位醫護人員，讓他們分享感受，最令醫護擔心的事，或者是憂慮大家可能對疫情放下戒心……（按此閱讀更多）

受訪者：荷蘭烏德勒支的醫生Kevin van Veenhuijzen。

法德團結救經濟

新型冠狀病毒疫情導致全球經濟低迷，各國失業率都急升，有法國傳媒估計疫情導致歐洲國家經濟猶如「free fall」，法國及德國有見及此，於是提議歐盟設立5000億歐元的復蘇基金，對於兩國而言，這或是雙贏局面……（按此閱讀更多）

兩種「閃爍」口罩

疫情爆發以來，全球民眾紛紛戴口罩自保，導致口罩需求急速上升，更曾出現「一罩難求」的局面。多個地方都決定自行設計口罩，尼日利亞有設計師將口罩與潮流合而為一，設計出閃爍口罩，美國亦研發可發光款式，其獨特設計更有一項重要功用……（按此閱讀更多）

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