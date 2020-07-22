【一分鐘看世界】黑客風暴、中英關係走鋼線、疫情下的親情

今天是7月22日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中國黑客事件

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然在全球蔓延，各國紛紛研發疫苗，這亦成為黑客企圖奪取的目標。美國政府連番警告網絡安全風險，並在日前採取行動，起訴兩名中國公民，指他們涉嫌當黑客，盜取國防分判商、新型冠狀病毒疫苗研究及全球多間企業的資料……（按此閱讀更多）

中英關係如履薄冰

中英關係繼續惡化，英國暫停執行與香港的引渡協議，禁止武器出口，兩方就TikTok在倫敦設立總部的談判又破裂，但這場風波仍未畫上句號，除了英國即將再公布BNO擴權詳情外，英國保守黨和工黨議員要求首相約翰遜（Boris Johnson）的政府徹底修改對華政策，中國對英國核能投資或成為下一個目標。

此時美國國務卿蓬佩奧則到訪英國，與約翰遜、英國外相藍韜文等共商對華政策……（按此閱讀更多）

圖為蓬佩奧（左）7月21日在訪問英國時與英國首相約翰遜會面，兩人討論了香港新疆等議題（路透社）

疫情下的親情

在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，一切變得反常，既是商業大受影響，如泰國2020年稻米出口量 跌至10年低位，另一邊多地民眾要遵守居家令，生活不再正常，疫情嚴重，就連向來不願戴口罩的美國總統特朗普，如今改指戴口罩是愛國。

在疫情之下，一名巴勒斯坦的孝順兒子為了能與染疫的母親見面，每天冒險爬上位於2樓的醫院病房窗邊，靜靜地看她，直到她離世，照片在網上瘋傳，令很多人大受感動……（按此閱讀更多）

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020

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牛津疫苗喜訊

英國牛津大學研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗傳出喜訊，初步測試效果正面，疫苗有機會於年底前面世，但此絕對不是必然，因為還需要過三關，才可展開大規模疫苗接種。這場全球的疫苗競賽愈見白熱化，有中國公司研發的疫苗也在巴西展開人體測試，在這場「賽事」中，就連朝鮮也加入……（按此閱讀更多）

全球疫苗競賽愈見白熱化，多家公司爭相研發，圖為一個新冠疫苗的藥劑（Reuters）

歐盟超長峰會終有共識

歐盟預算峰會原訂在17至18日完成，最後卻連續開了近90個小時，在27國領袖五日四夜幾乎日夜不眠、每晚開會到日出的努力下，終於達成共識，讓這個由歐盟共同大額舉債融資、總值7,500億歐元的疫後「復蘇基金」順利過關……（按此閱讀更多）

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