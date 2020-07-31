【一分鐘看世界】特朗普想推遲大選、美德撤軍爭拗、英國看DQ事件

今天是7月31日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
對香港問題的歐美溫差
中歐以視像會議形式舉行中歐經貿高層對話，德國媒體報道，中國被指在包括市場准入的關鍵問題上仍不讓步，歐盟為之感到失望，香港人權問題也是雙方談判的障礙。但分析也認為，在有關「港版國安法」的議題上，歐盟與美英澳洲存在溫差。另一方面，港府30日DQ十多名民主派立法會參選人的資格，引起多國關注，英國外相藍韜文及前港督彭定康分別表態……（按此閱讀更多）
特朗普：延遲大選可以嗎？
盛傳香港政府計劃押後立法會選舉，在美國，總統特朗普（Donald Trump）也有此想法，他在Twitter發文提議推遲11月3日的美國大選，直至人們能夠適當及安全地投票，但問題是美國總統無權改動大選日期，需要先由國會提案表決。在這次選戰中，有分析認為特朗普在大選前已輸了「3場戰爭」……（按此閱讀更多）
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美德關係裂痕
美國宣布削減1.2萬名駐德美軍，引來德國批評美國撤軍損害兩國關係，又稱看不見撤軍有何意義，這兩個國家一直就軍費問題爭拗，美國總統特朗普多次指責對方佔便宜，成為兩國關係裂痕……（按此閱讀更多）
圖為2019年4月，在德國舉行名為Allied Spirit X的聯合演習。美國與北約及盟友等15個國家，共同參與了這次演習。（Getty）
巴西最「勇敢」
新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，但也有多國政府繼續「唔怕」，累計確診人數高居全球第二的巴西，7月29日仍然重新開放國門，歡迎國際旅客乘飛機入境，巴西博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的妻子亦確診，而政府應對新冠肺炎疫情的手法也一直飽受批評，但多項最新民調卻顯示他的的支持率止跌回升。至於在荷蘭，當地政府則繼續不建議民眾在公眾地方戴口罩……（按此閱讀更多）
黑客風暴
全球研發應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗進入白熱化階段，因此有關數據成為間諜的目標。美國司法部日前起訴兩名涉嫌進行間諜工作的中國公民，指他們偵察一間麻省生物科技企業的電腦網絡，而路透社報道，在研發上領先、位於麻省的Moderna藥廠曾遭與中國政府有關的黑客看中……（按此閱讀更多）
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