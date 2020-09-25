一分鐘看世界｜美國黑人之死再爆示威、朝鮮殺韓公民？特朗普拒敗

今天是9月25日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Breonna Taylor之死爭議持續

美國26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）3月在家中遭警員擊斃，肯塔基州（Kentucky）法院9月23日決定不起訴3名涉事警員謀殺罪後，觸發肯塔基州路易斯維爾市（Louisville）大批民眾遊行，期間有兩名警察遭槍擊，自示威開始後，警方在當地拘捕至少127人。美國多個城市也出現抗議活動。美國總統特朗普（Donald Trump）及對手拜登（Joe Biden）分別表態，但立場南轅北轍.....（請點擊了解更多）

圖為9月23日，路易斯維爾市爆發示威，警察阻止示威者繼續前進。（AP）

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朝鮮涉殺韓公民

韓國指控朝鮮軍方射殺一名失蹤後投奔朝方的韓國公務員，屍體並遭澆汽油焚燒，總統文在寅直指事件不能容忍，韓國軍方說明情況經過，但事件出現不少疑團，包括失蹤男子遭朝鮮船隻發現至被射殺相隔約6小時，期間發生什麼事仍然未知，據韓國媒體報道，失蹤男子的同事質疑有關「叛逃朝鮮」的說法……（點擊了解更多）

韓國指控朝鮮射殺一名韓國公民，事件或影響韓朝關係。圖為2020年9月24日在延坪島巡視的韓國軍人（AP）

特朗普預告不服選舉結果？

美國總統特朗普拒絕承諾一旦在大選敗於拜登將和平交出權力，又表示大選結果可能需由最高法院作出裁決，分析認為這意味特朗普在大選後可能會不服選舉結果，為大選蒙上陰影……（點擊了解更多）

揠「苗」助長

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情未減退，歐洲、加拿大等地迎來第二波疫情反彈。但與此同時，各國在疫苗競速的戰場上愈趨白熱化。各國政府及藥廠紛紛選擇「走捷徑」，規避一些非危及疫苗安全的常態行政程序及試驗方式，這是揠「苗」助長，還是回應大局的權宜之計……（請點擊了解更多）

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英歐回應黃之鋒被捕

前香港眾志秘書長黃之鋒再次被捕，歐盟和英國先後回應事件。歐盟發言人指，事件是近期令人不安的大規模拘捕民主派人士之後續，呼籲個案需要得到獨立司法機構的仔細審查。英國外交大臣藍韜文則表示，深切關注黃之鋒被捕，強調中國和香港政府必須尊重港人的權利和自由……（點擊了解更多）

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