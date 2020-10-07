一分鐘看世界｜特朗普出院、黑洞專家獲諾貝爾獎、吉爾吉斯示威

今天是10月7日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普未痊癒就出院

圖為10月5日，特朗普返回白宮，向飛離的直升機敬禮。（Reuters）

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黑洞專家獲諾貝爾獎

諾貝爾物理學獎得主在10月6日揭曉，分別由（螢幕左至右）彭羅斯（Roger Penrose）、根策爾（Reinhard Genzel）及吉茲（Andrea Ghez）獲得（AP）

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吉爾吉斯示威

圖為10月5日，吉爾吉斯反對派不滿國會大選結果，爆發大規模示威。（Getty）

美日同盟

圖為10月6日，日本首相菅義偉（右）與到訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，左）會面。（Reuters）

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