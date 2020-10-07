一分鐘看世界｜特朗普出院、黑洞專家獲諾貝爾獎、吉爾吉斯示威

撰文：成依華
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今天是10月7日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
特朗普未痊癒就出院
美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日出院返回白宮，但這個舉動引來爭議，皆因白宮主診醫生的說法仍是總統「未完全脫離險境」，傳染病專家福奇也提醒稱總統病情有逆轉可能。雖然白宮內愈來愈多人確診，但特朗普返回白宮後已急不及待除掉口罩，又稱自己或已對病毒免疫，更叫民眾不要怕新冠病毒，引來輿論批評，結果換來遭Twitter標籤及Facebook刪文的下場。不忘搵錢的商家，更是搶先推「特朗普戰勝新冠肺炎紀念幣」......（點擊了解更多）
圖為10月5日，特朗普返回白宮，向飛離的直升機敬禮。（Reuters）
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黑洞專家獲諾貝爾獎
諾貝爾物理學獎得主在10月6日揭曉，由3名研究黑洞的專家彭羅斯（Roger Penrose）、根策爾（Reinhard Genzel）及吉茲（Andrea Ghez）獲得，吉茲更成為歷來第4位奪得諾貝爾物理學獎的女性。他們的成就是成功解構黑洞的特性，並成功解釋黑洞正控制銀河系中心恆星的軌道，建構今天人類已知的宇宙世界......（點擊了解更多）
諾貝爾物理學獎得主在10月6日揭曉，分別由（螢幕左至右）彭羅斯（Roger Penrose）、根策爾（Reinhard Genzel）及吉茲（Andrea Ghez）獲得（AP）
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吉爾吉斯示威
中亞國家吉爾吉斯爆發大型示威，民眾不滿國會大選結果，上街抗議，警察則使用催淚氣體、水砲車等嘗試驅散示威者，示威者成功突破防線進入政府大樓，更釋放了遭拘捕的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。抗議活動期間爆發衝突，造成590人受傷、1人死亡。
當地選委會宣布大選結果無效，並盡快確定新選舉日期。而政府亦因為這場選舉風暴造成人事「大地震」，總理決定辭職、國會議長亦換人......（點擊了解更多）
圖為10月5日，吉爾吉斯反對派不滿國會大選結果，爆發大規模示威。（Getty）
美日同盟
美國、澳洲、日本及印度外長在東京就印太地區安全議題舉行高規格會談，日本首相菅義偉也與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，雙方會談後，菅義偉在記者會上表示雙方就強化日美同盟，及實現「自由開放印度太平洋」達成共識。另外蓬佩奧接受日本傳媒訪問時亦提及香港問題，他批評中國政府拒絕履行香港50年不變的承諾……（點擊了解更多）
圖為10月6日，日本首相菅義偉（右）與到訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，左）會面。（Reuters）
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