拜登勝選｜特朗普夫婦選後首露面　身體語言顯示第一夫人緊張受壓

特朗普（Donald Trump）在美選中落敗後，一家人就極少在公眾場合亮相，肢體語言專家比對他們在選舉前後的照片，並對其心境和狀態做出了分析。專家認為，特朗普選後感到壓力、梅拉尼婭（Melania Trump）處於緊張狀態，而幼子拜倫（Barron Trump）則一如既往地表現不自信。另外，特朗普夫婦最近的合照反映了倆人的婚姻狀態。

特朗普一家被指在選後出現緊張壓力及不自信的情緒（按圖了解）：

據《每日星報》和《太陽報》報道，拜倫這個2個月大就參加了奧普拉脫口秀的小男孩，在與總統同行的訪問中，一直都是公眾關注的焦點，他在鎂光燈下也毫不怯場；不過肢體語言專家兼心理學家杜哈姆（Bruce Durham）注意到，拜倫走在父母身邊時經常眼神直挺挺地望着地上。

杜哈姆表示，拜倫有着這樣的行為反映了他處在「甜蜜而悲傷」的狀態，「對任何一個年輕人來說，處在那樣的位置肯定很困難，可是特朗普將所有的專注力都放在了自己的身上，他沒有時間去關注其他人，包括在鏡頭前幫助兒子樹立自信」。

另一邊廂，杜哈姆則認為，先前被前助手紐曼（Omarosa Manigault Newman）爆料，和總統婚姻已進入倒數階段的梅拉尼婭，可能正準備要邁出人生的新一步。儘管傳聞被梅拉尼婭否認，但杜哈姆表示，比對這位第一夫人前後期的照片可見，她重新找回了自己。

11月11日的退伍軍人節是特朗普和梅拉尼婭亞在美選後首次露面。照片中，第一夫人被拍到挽着一名撐着傘的軍人手臂，而特朗普則站在不遠處。肢體語言專家詹姆斯（Judi James）表示，特朗普的敗選，加上之前盛傳梅拉尼婭可能會離開白宮，並與丈夫離婚，因此總統夫婦這一次的亮相被視為一種預言和象徵。

詹姆斯分析，「梅拉尼婭抓住軍人的手臂，而不是丈夫的，定義了特朗普的婚姻狀態。雖然梅拉尼婭站在特朗普身後擺出一副撲克臉（poker face），但她蜷縮的左手可見她非常緊張。從特朗普的肢體語言也看得出來他感到十分壓力，當他在敬禮時，他的腳似乎在搖晃，呼吸也看起來很沉重。」

回顧梅拉尼婭出席各種公共場合，點擊大圖查看：

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