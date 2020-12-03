一分鐘看世界｜外國公司問責法、英俄疫苗「開打」、特朗普謀後路

今天是12月2日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

《外國公司問責法》獲通過

美國眾議院一致口頭通過《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），該法案被指限制中概股上市，在眾議院表決通過後，將送交白宮待總統特朗普（Donald Trump）簽署立法生效......（點擊了解更多）

新冠疫苗接種

英國政府12月2日宣布批准使用美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國BioNTech合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，下周開始供人接種。英國是全球首個批准使用輝瑞疫苗的國家。俄羅斯也不甘後人，下周開始大規模接種。美國副總統彭斯則說，疫苗分發程序最快可在12月14日那周開始。疫苗分發程序最快可在12月14日那周開始。

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+ 5 + 5 + 5

拜登對華新政

美國總統當選人拜登（Joe Biden）接受美媒訪問時說到美中戰略和伊朗核協議。他稱就任後不會立即採取行動撤銷總統特朗普（Donald Trump）對中國實施的25%關稅，也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。此外英媒稱他正考慮任命一位白宮「亞洲事務主管」，準備應對來自中國的廣泛挑戰。

特朗普的太平門

美國司法部長巴爾12月1日稱未有發現大選出現大規模欺詐及舞弊。巴爾是總統特朗普的重要盟友之一，也是司法部長，講話甚有份量，加強特朗普「翻盤無望」的事實。除了總統本人、其子女和特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）也在尋求全身而退的方法。朱利亞尼近日與特朗普展開討論，希望自己能夠在特朗普任期結束前獲得提前赦免。

圖為9月21日，美國司法部長巴爾在亞特蘭大出席一個會議上發言。巴爾表示至今未有發現選舉出現大規模舞弊。（Reuters）

中澳外交風波

中國外交部發言人趙立堅11月30日敦促澳洲就戰爭罪行指控調查的Twitter推文插圖引起風波，中方予以反駁。在新西蘭、美國及法國已公開聲援澳洲之際，有英國媒體獨家報道，曾有駐阿富汗的澳洲特種部隊成員在戰場上拿走屬於敵方死者的義肢，並放在設於軍營內的酒吧，讓軍人及軍官拿來盛載啤酒飲用……（點擊了解更多）

日本抗疫措施

日本疫情惡化。日媒12月1日報道，日本全國新增至少33宗新冠肺炎死亡個案，為自疫情爆發以來單日新高。當地重症個案數目達到493宗，也創下新高。日本立法規定國民有義務接種疫苗，政府負擔全部費用。此外日本政府亦呼籲65歲或以上長者勿利用國內旅遊刺激方案Go To Travel的資助進出東京旅遊。

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