國安法｜解構澳洲優待香港人方案　與英國BNO升級計劃又有何不同

「港版國安法」引來西方多國反對，繼英國7月1日提出讓英國國民（海外）護照（BNO）升級的「5+1」方案後，澳洲也在7月9日公布「優待香港人」方案，包括讓持有當地學生簽證或臨時技術簽證（Temporary skilled visa）的港人獲准額外在澳洲居留5年，其後可申請永久居留權。 究竟澳洲與英國的方案有什麼分別？在細節上固然大不同，惟總體而言，澳洲方案主要讓港人留學生與獲臨時技術簽證的港人受惠，但沒有明顯放寬簽證本身的門檻；至於英國的「BNO升級」方案則是從根本上拉低門檻，打開大門。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月9日解釋有關對香港人簽證制度的新方案（Getty）

澳洲方案主要受惠者：學生、臨時技術簽證者

在澳洲的新方案中，主要受惠者是學生（目前已在澳洲的港人留學生及畢業生，以及有意去留學的人）以及獲臨時技術簽證者（目前持有及未來申請者），即是取得這些簽證者可獲准額外居留5年，之後有途徑申請永久居留。

根據澳洲方面表示，目前在澳洲符合條件的香港人約有一萬人。總理莫里森（Scott Morrison）也提到，在這次新方案中，最大的受影響群體就是這一萬位已經身在澳洲的香港人。

澳洲也另外有一些新政策，例如優才計劃（Global Talent）會讓香港人有優先機會，又會吸引香港公司連同骨幹員工搬去澳洲等。

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澳洲未有放寬簽證本身難度

但可留意的是澳洲方面並未明顯放寬簽證本身的門檻，例如總理莫里森稱，為未來香港的臨時技術簽證申請人提供5年簽證和永久居留途徑，前提是他們「符合最新的技術清單和適當的測試」。

在留學澳洲的途徑以外，目前港人移民澳洲的最大難度，包括當地的技術移民簽證採取入籍計分制，當中考慮申請人的職業是否屬於技術短缺清單、英語能力等，要憑高分取得簽證並不容易；又或是當地的臨時技術簽證，需要先有僱主擔保、工種在政府所列清單上等。而這次澳洲的新計劃中，未有放寬取得這些簽證的門檻。

圖為英國首相約翰遜（Boris Johnson）5月11日現身唐寧街10號，他在7月1日正式宣布會向BNO持有人提供成為英國公民途徑（Getty）

英國「BNO升級方案」放寬門檻

至於「BNO升級」方案的最大不同，其實是放寬了在當地居住與工作的資格，將容許BNO港人在當地居住5年之餘，還加入工作權，變相打開大門。

過去BNO持有人無法成為英國公民，既因BNO持有人在當地並不視作居住，且要工作或讀書都要額外申請簽證，但英方如今提出的「5+1」方案，則變成BNO持有人可以先取得5年居留許可，期間可以工作或讀書，然後申請定居再在1年後申請成為公民，意味可跳過申請門檻高的工作簽證，大大減低BNO持有人成為公民的難度。

移居後投票權有分別

港人若根據兩國的新方案移民，在兩地又會有何不同？其中一個比較明顯的分別是投票權，現時BNO持有人只要在英國合法居住約半年後，可以合資格成為選民，在英國選舉之中投票。

至於在澳洲，由於當地要求正式公民才有投票權，故此在成為公民前不能在全民公投和各級政府選舉中投票。

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