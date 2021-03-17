一分鐘看世界｜美日同盟承諾、英國傳媒界「分裂」、緬甸局勢前景

今天是3月17日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美日同盟承諾
美國國務卿布林肯、防長奧斯汀（Lloyd Austin）在東京與日本外相茂木敏充、防相岸信夫舉行「2+2」會議，聯合聲明提到，兩國官員還就香港以及新疆的人權情況表達嚴重關注，防長奧斯汀當日又指美日同盟是應對威脅的基石 兩國確認台海和平穩定重要……（點擊了解更多）
梅根風波後遺症
英國哈里王子和妻子梅根指控王室涉嫌種族歧視的事件未降溫，有傳英國王室則找來律師事務所，讓外部人員來獨立調查梅根涉欺凌員工的事件。這次風波除了引發大西洋兩岸英美兩極輿論熱議，還促使英國本地新聞媒體業界「分裂」。前《星期日泰晤士報》總編輯形容當刻是「報業界真正的分水嶺時刻」。究竟這周英國新聞業界發生了什麼事？（點擊了解更多）
相關新聞：英國王室｜豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌 就寢不能早過她（點圖放大閱讀）▼▼▼
緬甸全民盟成員疑遭虐待
英媒報道，根據所獲得的照片，緬甸政黨全國民主聯盟成員梭密林可能是遭虐待慘死，並懷疑曾有人把滾水或化學溶液倒進他的口中。這場示威風暴愈演愈烈，死亡總人數攀升至183人，局勢前景將會如何……（點擊了解更多）
納瓦利尼新流放地
俄羅斯反對派領袖納瓦利尼被安排轉往位於莫斯科郊外、惡名昭彰的「2號流放地」，再度引來輿論關注。過去有前囚犯指控，他們在2號流放地不能與其他囚犯接觸，也會遭要求每日做無意義的事，如熟讀職員名單、幾乎整天看電視等，作為心理折磨......（點擊了解更多）
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