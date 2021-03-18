一分鐘看世界｜中美2+2對話前夕、英國33歲女命案、東奧新風波

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

今天是3月18日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中美2+2對話前夕

中美高層將於阿拉斯加會晤，美媒指這次會晤暫定設3場會議，雙方各派最多10人參加，不過輿論對這次會晤並未看好，認為雙方期望落差很大，美方也在最新出訪韓國期間，繼續批評中國，國務卿布林肯斥中國人大的決定破壞香港選舉制度，並再點名24名遭制裁的中港官員，警告外國金融機構若明知而與他們進行重大交易，將面對制裁……（點擊了解更多）

中美關係：圖為3月16日，美國國務卿布林肯在日本東京出席會議。（AP）

停用疫苗的原因？

阿斯利康藥廠與牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗，被指可造成血栓等血液問題，歐盟多國停止接種。但除了出於謹慎考慮外，一些國家停止接種疫苗更可能有政治原因……（點擊了解更多）

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「奧林Pig」風波

日本媒體3月17日指，東京奧運首席創意執行總監曾提議讓身材圓潤的知名女藝人渡邊直美在東奧開幕儀式中扮豬，以取「奧林匹克」（Olympic）與「奧林Pig」（Olympig）的諧音，但因其他員工反對而撤回想法。這個消息傳出後，在日本社會也引發爭議，創意總監亦因此引咎下台……（點擊了解更多）

渡邊直美是日本知名藝人，接拍眾多廣告，圖為她在Instagram上載的圖片（IG@watanabenaomi703）

英國33歲女命案

英國一宗33歲女子埃弗拉德遭殺害的案件，不但引發全國關注女性人身安全的問題，更引爆當地不少民眾對警察的怒火。3月13日的悼念活動演變成示威，警察與公眾爆發肢體衝突，且在這次事件的背景下，英國議會正審議擴大警權的新法案，面臨更大的反對聲……（點擊了解更多）

美國8死槍擊案

美國佐治亞洲亞特蘭大（Atlanta）有3間水療中心發生槍擊案，合共造成8人死亡，當中至少6人為亞裔女子。在另一地點紐約市，當地警方3月16日晚上調派警員到市內的亞裔社區巡邏......（點擊了解更多）

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