急救燙傷｜家居4大黑點暗藏燒燙傷風險！謹記急救5步沖冷或暖水？

隨著天氣變冷，家中使用電器、準備熱食或泡澡情形增加，但這些行為卻具有隱藏性的危險。台灣國民健康署提醒家長，廚房、餐桌、客廳和浴室是家中4大兒童燒燙傷高風險場域。



家長應保持警覺，透過簡單的預防措施，讓孩子在溫暖的冬季裡也能安全成長。

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維護居家安全 提前預防燒燙傷

關於冬季居家4大危險地帶，台灣國健署分別列出廚房、餐桌、客廳和浴室容易發生燒燙傷的風險行為，並建議家長如何採取預防措施：

1. 廚房：遠離幼兒活動空間

家長應確保廚房與幼兒活動區域分開，避免讓孩子在烹飪時接近廚房。台灣國民健康署特別提醒家長切勿抱著幼兒同時烹飪，以免熱油濺出或滾水灑出，並應將鍋柄朝內轉動，避免孩子因好奇而拉扯導致燙傷。

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2. 餐桌：避免使用桌巾

用餐時，餐桌上不應使用桌巾或桌布，避免好奇的兒童拉扯造成熱食掉落，導致燙傷。家長也應注意將熱飲和熱食放置在孩子接觸不到的地方。

3. 客廳：高溫電器置於兒童接觸不到之處

客廳中常見的高溫物體，如蒸汽熨斗、捲髮棒、吹風機等，應將這些物品放置在高處或使用防護裝置，確保孩子無法接觸。

4. 浴室：先放冷水再加入熱水

洗澡水應先放冷水再放熱水，水溫不得超過40度，讓幼兒下水前家長應先用手背試水溫。若天氣寒冷，應提高室內溫度，而非提高水溫。此外，家長切勿將幼兒獨自留在浴室內，以免發生意外。

燙傷／燒傷時有六大不能做的事（按圖了解👇👇👇）

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發生燒燙傷別慌張！急救5步驟務必謹記

台灣國健署指出，若不幸發生燒燙傷，家長應熟記燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」：

步驟1｜沖：持續沖冷水15至30分鐘。

步驟2｜脫：在水中小心脫去或剪開傷處附近的衣物。

步驟3｜泡：繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫。

步驟4｜蓋：使用乾淨的紗布覆蓋燙傷處，避免細菌感染。

步驟5｜送：儘速送醫治療。



最後，台灣國健署強調，家長務必保持高度警覺，透過正確的防護措施來避免兒童燒燙傷，家長可以參閱台灣國民健康署《兒童衛教手冊》預防事故傷害檢核表，輕鬆核對家中環境是否安全無虞。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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