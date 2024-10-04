髮油擦了沒效？明星髮型師教護髮5大要點　修復染燙傷害提升髮質

邁入秋季不只肌膚膚質變化要留意，髮質狀況也得更謹慎照顧！



時常玩造型的儂粉們是否也發現染燙成果總是不盡理想、明明有護髮卻總是不見成效？或許是你的護髮品選擇、護髮方式不正確！這次小編同樣有請明星御用髮型師，同時也是台灣M-Palace Salon主理人Miyake老師現身解答：護髮油使用、日常護髮必須掌握5大養髮觀念。

台灣明星御用髮型師Miyake老師解答，護髮油使用、日常護髮必須掌握5大養髮觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

明星髮型師教正確護髮5觀念（IG@lorealpro_education_tw；01製圖）

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日常護髮正確觀念

1. 髮油擦了沒效？是產品挑不對

髮油是多數人日常養髮的必備工具，但市面上髮油單品這麼多，到底該怎麼挑？Miyake老師指出，由於「護髮油」本質上就是油屬性，因此能為秀髮帶來柔順、光澤感都是應該的；但這樣「視覺」上的好髮質只是假象，要有效修護到髮質，挑選髮油應瞄準能確實「提升髮絲彈力、強韌度」的產品，才是最佳選擇！

2. 髮膜＋髮油兩步驟不能少

當然了，日常護髮流程中僅只依賴「髮油」可不夠！Miyake老師提醒，呵護秀髮必須和照顧臉部肌膚採等規格操作！

「髮油」就像是頭髮用的精華，效用在於將養護成分滲透髮芯，達到抗毛躁的效果，但在使用免沖式髮油之前、洗髮後也別忘了搭配「髮膜」來穩定秀髮狀態！髮膜能有效平衡髮質PH值，為髮絲關閉毛鱗片，提升柔順感；「髮油」、「髮膜」兩者應相輔相成才可有效提升髮質狀態。

3. 沙龍護髮真的必要嗎？

延續上述所說，呵護髮質與保養臉蛋同樣重要！我們會花時間、金錢做臉，在經濟許可下也建議定期搭配沙龍專業護髮。不過，Miyake老師也強調，「沙龍專業護髮」雖非必要，但顧客若已有了上髮廊護髮的習慣，那麼日常居家護理更不可少！

平時使用「髮油」、「髮膜」做基礎呵護，可以延續沙龍護髮後的效果；反之一個月僅依賴一次專業護髮，卻不落實日常護髮程序，髮質乾燥、毛鱗片外翻情況反而會更明顯呢！

4. 染燙失敗關鍵在髮質！

髮型師不斷強調「髮質」維護、日常護髮的重要性，這不僅影響整體髮型的質感，還可能影響後續染燙造型的效果！Miyake老師表示，護髮膜、髮油必須天天使用，當日常護髮沒做確實，也會影響染髮時上色不均勻、色彩塊狀分布，甚至燙髮效果差、燙後髮質每況愈下等多項造型後遺症。

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5. 高層次髮型髮油使用有訣竅

「要有好髮質，才能擁有好髮型！」Miyake老師以一句精闢的結語，道出現代人普遍的養髮錯誤觀念！除了燙染造型前後的髮質照顧很重要之外，針對時下最盛行的「高層次剪裁髮型」，造型方面也有大學問！為避免高層次髮型呈現毛躁感，外出前建議使用精華型態、輕盈型護髮精華、護髮油柔順髮尾，更能提升髮型質感，創造髮絲感。

高修護髮油推薦

① L'Oréal Professionnel Paris絲漾博吸金喚彩抗躁護髮油/50ml

② Kérastase極緻全效修護精華/100ml，$380

③ Oribe不可一世髮油/100ml

④ KERASILK全明星輕髮油/50ml

⑤ rahua亞馬遜全能修護精華油/47ml



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