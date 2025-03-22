英機場地勤「丟炸彈式」大力投砸行李篋　畫面曝光　廉航急道歉

搭飛機出國旅遊把行李篋託運，總會擔心行李外觀受損或者遺失，尤其是可能遇到行李篋被重摔的狀況。



一名在英國吉域機場（Gatwick Airport）工作的行李運送員，竟在眾目睽睽之下將乘客的行李像「扔炸彈」一樣從飛機貨艙裏丟出，讓目睹這一幕的乘客相當震驚。事後該名行李運送員已遭到停職處分。

英國吉域機場地勤極大力丟旅客行李至10英尺（約3米）遠，影片曝光引發網民議論（點擊放大瀏覽）▼▼▼

一名行李運送員竟將乘客的行李從匈牙利廉航威茲航空的飛機貨艙裏扔出，扔擲的距離長達3米（IG@robbwemm影片截圖）

一名行李運送員竟將乘客的行李從匈牙利廉航威茲航空的飛機貨艙裏扔出，扔擲的距離長達3米（IG@robbwemm影片截圖）

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根據《太陽報》報道，這宗事件是由一名乘客在另一架飛機上用手機拍攝下來的。只見影片中，一名行李運送員竟將乘客的行李從匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的飛機貨艙裏拋出，扔擲的距離長達10英尺（約3米）。

這段影片拍攝時間為今年2月6日，行李運送員出手的力道之大，行李篋彈跳撞上艙門後，再摔落到輸送帶上，恐導致行李內的物品受到損壞，最後被一輛手推車將行李運離，而影片還聽見疑似拍攝者見狀後發出的笑聲。

威茲航空道歉表示，

「近日影片中，乘客的行李遭到不當對待一事，向乘客致上最誠摯的歉意。目前已展開調查，以確保類似事件不會再次發生。」



威茲航空也強調，這次處理行李的運送員非威茲航空內部的員工，而是簽約服務的分包員工。

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負責僱用這群行李搬運工的公司Menzies向乘客道歉，並表示已將該名扔擲行李篋的運送員停職。一名消息人士向《太陽報》透露，

「這段影片讓明捷公司蒙羞，影片中的行李處理員的行為完全是草率、輕率的，這宗事件讓Menzies公司和威茲航空的形象大受打擊。」



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