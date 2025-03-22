英機場地勤「丟炸彈式」大力投砸行李篋 畫面曝光 廉航急道歉
撰文：TVBS新聞網
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搭飛機出國旅遊把行李篋託運，總會擔心行李外觀受損或者遺失，尤其是可能遇到行李篋被重摔的狀況。
一名在英國吉域機場（Gatwick Airport）工作的行李運送員，竟在眾目睽睽之下將乘客的行李像「扔炸彈」一樣從飛機貨艙裏丟出，讓目睹這一幕的乘客相當震驚。事後該名行李運送員已遭到停職處分。
英國吉域機場地勤極大力丟旅客行李至10英尺（約3米）遠，影片曝光引發網民議論（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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根據《太陽報》報道，這宗事件是由一名乘客在另一架飛機上用手機拍攝下來的。只見影片中，一名行李運送員竟將乘客的行李從匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的飛機貨艙裏拋出，扔擲的距離長達10英尺（約3米）。
這段影片拍攝時間為今年2月6日，行李運送員出手的力道之大，行李篋彈跳撞上艙門後，再摔落到輸送帶上，恐導致行李內的物品受到損壞，最後被一輛手推車將行李運離，而影片還聽見疑似拍攝者見狀後發出的笑聲。
威茲航空道歉表示，
「近日影片中，乘客的行李遭到不當對待一事，向乘客致上最誠摯的歉意。目前已展開調查，以確保類似事件不會再次發生。」
威茲航空也強調，這次處理行李的運送員非威茲航空內部的員工，而是簽約服務的分包員工。
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負責僱用這群行李搬運工的公司Menzies向乘客道歉，並表示已將該名扔擲行李篋的運送員停職。一名消息人士向《太陽報》透露，
「這段影片讓明捷公司蒙羞，影片中的行李處理員的行為完全是草率、輕率的，這宗事件讓Menzies公司和威茲航空的形象大受打擊。」
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