飲酒｜天氣熱更容易喝醉？日本研究揭夏季易醉酒有2大原因

夏日炎炎，小酌幾杯助興，原以為酒量不減當年，怎料竟意外醉倒？最新研究指出，夏天喝酒更容易醉，原因竟與肝臟「解酒基因」的活躍程度有關，而夏季導致流汗和脫水，也是導致容易醉酒的幫兇。



夏天喝酒比冬天更容易醉？

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，日本名古屋大學研究團隊在《自然通訊》發表研究，團隊追蹤一群獼猴長達一年，發現牠們的毛髮、荷爾蒙會隨季節改變，而肝臟分解酒精的「解酒基因」，如ADH、ALDH家族，在炎熱夏天的活躍程度明顯下降。這也意味著，在夏天肝臟「解酒速度」變慢，酒精在體內停留時間更長，血液中的酒精濃度更容易升高，導致更快感到醉意。

相關文章：癌症｜飲酒就臉紅患食道癌風險增100％ 身體缺1種物質不宜飲酒？👇👇👇

+ 4

醫院統計：夏季酒精相關問題案例有顯著增加

過去研究也發現，夏季因酒精相關問題而需要協助的人數較多。芬蘭醫院紀錄和蘇格蘭大規模飲酒習慣調查都顯示，夏天酒精導致的意外和住院案例明顯增加，呼應了獼猴研究的發現，證實人類也有類似的生理反應。

拒酒5招（按圖了解👇👇👇）

+ 4

相關文章：酒精陷阱｜酒精成癮危害大損健康！小心惹6癌症上身 必學拒酒5招

流汗又脫水 恐使血液中的酒精濃度升高

蕭捷健提醒，除了解酒基因活性降低，「流汗」和「脫水」也是導致夏天容易醉酒的重要因素。在天氣炎熱時人體容易流汗，若水分攝取不足，血液總量會稍微減少，甚至脫水，若在此時飲酒，同樣分量的酒精進入較少的血液中，濃度自然更高，加劇醉酒風險。

延伸閲讀：

女星食道癌「切24cm食道」暴瘦！食道癌危險因子曝 這些東西少碰為妙

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

