日本大缺貨「藍色提亮液」介紹　一搽改善蠟黃　附3款產品推介

最近底妝圈不只在追求遮瑕力，像是「如何提亮蠟黃肌」、「打造澎潤立體感」、「修飾暗沉凹陷」這幾個關鍵字才是真正的熱搜焦點！



而在Threads上，被狂推到不行、日本賣到大缺貨的打亮神器，就是「CEZANNE藍色提亮液」！這款打亮自去年底一推出就在日本藥妝店掀起搶購潮，許多人一買就是三支起跳，到底它有什麼優點？立刻幫你整理亮點特色！

日本冷色調提亮神器網絡爆紅，CEZANNE藍色提亮液有何魔力？附另外2款同類產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

大熱藍色提亮液介紹 附3款產品推薦（IG@_s2._.a_；01製圖）

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為什麼「藍色」能提亮？

別以為藍色是奇怪的顏色，其實它是暗沉肌的救星！藍色屬於冷色調，對蠟黃、泛紅、暗沉特別有效，有種瞬間補光的魔力。

3款藍色提亮液產品推介

1. CEZANNE亮彩遮瑕膏

CEZANNE亮彩遮瑕膏 10清澈藍



CEZANNE這款藍色提亮液有著清澈的「雪藍色調」，輕輕點在眼下、嘴角、鼻翼等暗沉區域，就能幫你修飾膚色不均，提亮膚色的同時又不會死白，非常自然。質地水潤好推開，富含9種保濕美容成分，並採用「油包水」的保濕配方，推開後肌膚自帶光澤感，不會乾卡或卡粉，乾肌也能安心用。而且防曬係數SPF19 PA++，日常防曬也有顧到。

全臉多部位都能用，不只是眼下或唇周，連T字、蘋果肌、法令紋旁邊都能提亮，讓五官瞬間更立體。很多網友用過後都說提亮效果「自然到像天生的」，不會泛白、不卡紋，日常或是約會妝都超適合！如果你喜歡那種低調又有精神的妝效，真的可以放心入手！除了CEZANNE，這兩款「藍色提亮神器」也超值得試！

2. ADDICTION SKIN REFLECT COLOR CORRECTOR

ADDICTION SKIN REFLECT COLOR CORRECTOR 005 Baby Blue，$245



這款校色筆是高級感濾鏡本人，水感質地滑順好推，有潤色效果，但不會有粉感或浮白問題。它主打「自然修飾＋潤澤保濕」，Baby Blue色能中和蠟黃，讓底妝瞬間透出明亮度，打造出那種「妝感好乾淨」的氣質感妝容。如果你是喜歡淡妝、又想偷偷改善氣色、修飾暗沉的人，這支真的必收！

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3. GIVENCHY高訂稜鏡修正調色霜

GIVENCHY高訂稜鏡修正調色霜 Blue，$345



走精緻妝感路線的人一定會愛這款！這罐不只包裝高級，使用起來也超貼膚，藍色調可以修飾膚色不均、黯沉、黃氣重的問題，打造均勻自然的底妝質感。重點是它不只能局部修飾，也能全臉打底當妝前使用，想加強光澤感還可直接在粉底中加入幾滴混合使用。延展性佳又帶保濕效果，妝容會變得更輕透服貼，而且整天都不會暗沉！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】